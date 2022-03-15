Смеситель для кухни (мойки) Vidima Стиль B2086AA 9721

Смеситель VIDIMA СТИЛЬ B2086AA 9721 – лаконичный, но в то же время и стильный хромированный кран для кухни. С помощью гибкой подводки 3/8 ״ и специальной EasyFix системы крепления такой кран можно установить самостоятельно. Смеситель VIDIMA СТИЛЬ B2086AA 9721 имеет 2 отдельных переключателя для горячей и холодной воды с цветовыми индикаторами. Это позволит точно отрегулировать необходимые параметры воды. Встроенная система аэрации делает струю объемной, но при этом экономичной. J-образный излив поворачивается на 360⁰, что делает смеситель удобным в использовании. Материал крана – латунь. Хромированное покрытие делает смеситель VIDIMA 9721 блестящим.

Преимущества