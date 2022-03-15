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Смеситель для кухни (мойки) Vidima Стиль B2086AA 9721
5.0
2
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни (мойки) Vidima Стиль B2086AA 9721
    Арт. X169820540
    5.0
    2
    Смеситель для кухни (мойки) Vidima Стиль B2086AA 9721

      Смеситель для кухни (мойки) Vidima Стиль B2086AA 9721

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169820540
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель VIDIMA СТИЛЬ B2086AA 9721 – лаконичный, но в то же время и стильный хромированный кран для кухни. С помощью гибкой подводки 3/8 ״ и специальной EasyFix системы крепления такой кран можно установить самостоятельно. Смеситель VIDIMA СТИЛЬ B2086AA 9721 имеет 2 отдельных переключателя для горячей и холодной воды с цветовыми индикаторами. Это позволит точно отрегулировать необходимые параметры воды. Встроенная система аэрации делает струю объемной, но при этом экономичной. J-образный излив поворачивается на 360⁰, что делает смеситель удобным в использовании. Материал крана – латунь. Хромированное покрытие делает смеситель VIDIMA 9721 блестящим.

        Преимущества

        • Излив, который поворачивается на 360⁰
        • Встроенный аэратор
        • Хромированное покрытие
        • Стильный дизайн