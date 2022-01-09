- Персональная скидка
Смеситель Vidima Уно BA240AA
Арт. X1698205125
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Болгария
|
Родина бренда
|Болгария
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|современный
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- -1 400 ₽
- Персональная скидка
- Смеситель для ванны VIDIMA УНО BA240AA станет настоящим функциональным украшением ванной комнаты. Настенная конструкция модели оборудована длинным изливом, в корпус которого встроен аэратор типа "Perlator", что делает поток воды в струе объёмным и экономичным. Для использования функции душ в смеситель установлен ручной переключатель с рукояткой и душевой гарнитур, который включает: душевую лейку, металлический душевой шланг и фиксированное настенное крепление для лейки.
Преимущества
- Система облегченного монтажа SmartFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Корпус монолитный литой латунный
- Трубчатый поворотный излив
- Угол поворота излива 360°
- Длина излива, мм: 320
- Аэратор Perlator
- Керамический картридж 35 мм
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
- Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)
- Самоочищающаяся лейка
- Ограничение потока воды 8 л/мин. (экономия воды при неизменном комфорте пользования)
- Возможность снять ограничитель и увеличить скорость потока воды при необходимости
- Технология EcoSaving
- Технология Cool Body
- Эргономичная форма рукоятки