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Смеситель Vidima Уно BA240AA
4.7
3
6 950 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель Vidima Уно BA240AA
Арт. X1698205125
4.7
3
Смеситель Vidima Уно BA240AA
  • Персональная скидка

Смеситель Vidima Уно BA240AA

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6 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1698205125
4.7
3

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для ванны VIDIMA УНО BA240AA станет настоящим функциональным украшением ванной комнаты. Настенная конструкция модели оборудована длинным изливом, в корпус которого встроен аэратор типа "Perlator", что делает поток воды в струе объёмным и экономичным. Для использования функции душ в смеситель установлен ручной переключатель с рукояткой и душевой гарнитур, который включает: душевую лейку, металлический душевой шланг и фиксированное настенное крепление для лейки.

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа SmartFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Корпус монолитный литой латунный
    • Трубчатый поворотный излив
    • Угол поворота излива 360°
    • Длина излива, мм: 320
    • Аэратор Perlator
    • Керамический картридж 35 мм
    • Диапазон движения рукоятки: 100°
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
    • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)
    • Самоочищающаяся лейка
    • Ограничение потока воды 8 л/мин. (экономия воды при неизменном комфорте пользования)
    • Возможность снять ограничитель и увеличить скорость потока воды при необходимости
    • Технология EcoSaving
    • Технология Cool Body
    • Эргономичная форма рукоятки