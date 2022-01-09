Смеситель Vidima Уно BA240AA

Преимущества

Система облегченного монтажа SmartFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Корпус монолитный литой латунный

Трубчатый поворотный излив

Угол поворота излива 360°

Длина излива, мм: 320

Аэратор Perlator

Керамический картридж 35 мм

Диапазон движения рукоятки: 100°

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии

Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)

Самоочищающаяся лейка

Ограничение потока воды 8 л/мин. (экономия воды при неизменном комфорте пользования)

Возможность снять ограничитель и увеличить скорость потока воды при необходимости

Технология EcoSaving

Технология Cool Body

Эргономичная форма рукоятки

Смеситель для ванны VIDIMA УНО BA240AA станет настоящим функциональным украшением ванной комнаты. Настенная конструкция модели оборудована длинным изливом, в корпус которого встроен аэратор типа "Perlator", что делает поток воды в струе объёмным и экономичным. Для использования функции душ в смеситель установлен ручной переключатель с рукояткой и душевой гарнитур, который включает: душевую лейку, металлический душевой шланг и фиксированное настенное крепление для лейки.