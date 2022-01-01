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Угольник магнитный Smart Solid MAG 614
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Угольники магнитные
    Угольник магнитный Smart Solid MAG 614
    Арт. X1329151
    Угольник магнитный Smart Solid MAG 614
    Угольник магнитный Smart Solid MAG 614
      Угольник магнитный Smart Solid MAG 614
      Угольник магнитный Smart Solid MAG 614

      Угольник магнитный Smart Solid MAG 614

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1329151

      Характеристики

      Производитель
      		Smart&Solid
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. усилие, кг
      		22
      Выставляемые углы, град
      		30, 45, 60, 75, 90, 135
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Данные магнитные угольники предназначены для фиксации металлических деталей при сварке, пайке, сборке конструкций.

        Преимущества:

        • Простая установка и снятие
        • Точное позиционирование деталей
        • Быстрое очищение от стружки и мелких металлических предметов
        • Надёжная фиксация деталей
        • Сокращение времени работы
        • Облегчают монтаж
        • Заменяют громоздкие зажимы и струбцины
        • Подходят для любых работ с металлическими деталями