Уплотнительная нить Sprint 04065, 25 м

Уплотнительная нить SPRINT бокс, м-25, блистер предназначена для герметизации и защиты от коррозии металлических, пластиковых труб и фитингов. Нить имеет плоское уплотнение и улучшенную пропитку. Продукт используют для уплотнения ржавой, загрязненной и частично разрушенной резьбы. После сборки возможна регулировка соединения на угол до 180º без потери герметичности. Области применения: питьевая вода, природный газ, сжиженный газ, сжатый воздух.

Преимущества • Мгновенно герметизирует

• Легко применяется в работе

• Надежно уплотняет мокрые, загрязнённые и хрупкие резьбы

• Не набухает, не разлагается в процессе эксплуатации.

• Не засоряет фильтры и узкие проходы

• Защищает соединение от коррозии

