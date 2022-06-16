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Уплотнительная нить Sprint 04065, 25 м
5.0
2
180 ₽
Прокладки и уплотнения
    Уплотнительная нить Sprint 04065, 25 м
    Арт. Ю00000020795
    5.0
    2
    Уплотнительная нить Sprint 04065, 25 м

      Уплотнительная нить Sprint 04065, 25 м

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000020795
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sprint
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уплотнительная нить SPRINT бокс, м-25, блистер предназначена для герметизации и защиты от коррозии металлических, пластиковых труб и фитингов. Нить имеет плоское уплотнение и улучшенную пропитку. Продукт используют для уплотнения ржавой, загрязненной и частично разрушенной резьбы. После сборки возможна регулировка соединения на угол до 180º без потери герметичности. Области применения: питьевая вода, природный газ, сжиженный газ, сжатый воздух.

        Преимущества

        • Мгновенно герметизирует
        • Легко применяется в работе
        • Надежно уплотняет мокрые, загрязнённые и хрупкие резьбы
        • Не набухает, не разлагается в процессе эксплуатации.
        • Не засоряет фильтры и узкие проходы
        • Защищает соединение от коррозии