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Антифриз Vitex Skandi 65 G-12 10л
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Для прочей техники
    Антифриз Vitex Skandi 65 G-12 10л
    Арт. X130501269

      Антифриз Vitex Skandi 65 G-12 10л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X130501269

      Характеристики

      Производитель
      		Vitex
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Антифриз VITEX EURO ST G-12, красный, 10 кг V101805 – это высококлассный продукт, применяющийся в системе охлаждения современных бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, а также строительной и сельскохозяйственной техники. Выполняет свои функции при температуре до -40ºС. Не наносит вреда пластиковым и резиновым деталям, безопасен для лакокрасочного покрытия.

        Преимущества

        • Разработано по европейским стандартам качества
        • Отвечает требованиям ведущих автопроизводителей
        • VITEX EURO ST G-12 V101805 обеспечивает длительный пробег без замены охлаждающей жидкости – до 200 000 км
        • Имеет высокую защиту от закипания при рабочем давлении в системе охлаждения двигателя +126°С
        • Обладает улучшенной высокотемпературной защитой алюминия
        • Сохраняет эксплуатационные характеристики при тяжелых условиях эксплуатации
        • Не содержит солей, образующих нежелательные осадки