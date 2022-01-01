Антифриз Vitex Skandi 65 G-12 10л

Антифриз VITEX EURO ST G-12, красный, 10 кг V101805 – это высококлассный продукт, применяющийся в системе охлаждения современных бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, а также строительной и сельскохозяйственной техники. Выполняет свои функции при температуре до -40ºС. Не наносит вреда пластиковым и резиновым деталям, безопасен для лакокрасочного покрытия.
Преимущества
- Разработано по европейским стандартам качества
- Отвечает требованиям ведущих автопроизводителей
- VITEX EURO ST G-12 V101805 обеспечивает длительный пробег без замены охлаждающей жидкости – до 200 000 км
- Имеет высокую защиту от закипания при рабочем давлении в системе охлаждения двигателя +126°С
- Обладает улучшенной высокотемпературной защитой алюминия
- Сохраняет эксплуатационные характеристики при тяжелых условиях эксплуатации
- Не содержит солей, образующих нежелательные осадки