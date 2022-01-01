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Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-50S
Найти аналог
Сверлильные станки
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-50S
    Арт. stalex_11259
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-50S
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-50S
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-50S
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-50S
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-50S
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-50S

      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-50S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_11259

      Характеристики

      Производитель
      		Euroboor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		1250
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.50S+ используют для зенкования, сверления отверстий диаметром до 50 мм корончатым и спиральным сверлом. Рукояти для плавного опускания шпинделя обладают пластиковыми наконечниками и обеспечивают удобный хват. Электромагнит с увеличенной прижимной силой осуществляет надежное крепление к металлической поверхности. Редуктор станка расположен в масляной ванне. Гироскопический датчик останавливает мотор при нежелательном перемещении. Индикатор износа указывает на степень истирания угольных щеток. Модель поставляется в пластиковом кейсе для переноски и хранения.

        Преимущества

        • Euroboor ECO.50S+ оснащен гироскопическим датчиком
        • Светодиодный индикатор магнита
        • Высокая точность обработки
        • Диаметр зенкования от 10 до 55 мм
        • Диаметр кольцевого сверла: 12-50 мм; спирального: 1-23 мм
        • Шпиндель Конус Морзе 3 со встроенным охлаждением и смазкой инструмента
        • Режим "2-way magnet" - магнит продолжает работать при выключенном электромоторе
        • Автоматическое отключение при критическом износе графитовых щеток
        • Рабочие вибрации сведены к минимуму
        • Редуктор с масляной ванной
        • Обновленная электроника
        • Прочный кейс для хранения и транспортировки