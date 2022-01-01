Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-50S
Арт. stalex_11259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Мощность, Вт
|1250
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Напряжение сети, В
|220
- Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.50S+ используют для зенкования, сверления отверстий диаметром до 50 мм корончатым и спиральным сверлом. Рукояти для плавного опускания шпинделя обладают пластиковыми наконечниками и обеспечивают удобный хват. Электромагнит с увеличенной прижимной силой осуществляет надежное крепление к металлической поверхности. Редуктор станка расположен в масляной ванне. Гироскопический датчик останавливает мотор при нежелательном перемещении. Индикатор износа указывает на степень истирания угольных щеток. Модель поставляется в пластиковом кейсе для переноски и хранения.
Преимущества
- Euroboor ECO.50S+ оснащен гироскопическим датчиком
- Светодиодный индикатор магнита
- Высокая точность обработки
- Диаметр зенкования от 10 до 55 мм
- Диаметр кольцевого сверла: 12-50 мм; спирального: 1-23 мм
- Шпиндель Конус Морзе 3 со встроенным охлаждением и смазкой инструмента
- Режим "2-way magnet" - магнит продолжает работать при выключенном электромоторе
- Автоматическое отключение при критическом износе графитовых щеток
- Рабочие вибрации сведены к минимуму
- Редуктор с масляной ванной
- Обновленная электроника
- Прочный кейс для хранения и транспортировки