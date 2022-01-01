Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-50S

Преимущества

Euroboor ECO.50S+ оснащен гироскопическим датчиком

Светодиодный индикатор магнита

Высокая точность обработки

Диаметр зенкования от 10 до 55 мм

Диаметр кольцевого сверла: 12-50 мм; спирального: 1-23 мм

Шпиндель Конус Морзе 3 со встроенным охлаждением и смазкой инструмента

Режим "2-way magnet" - магнит продолжает работать при выключенном электромоторе

Автоматическое отключение при критическом износе графитовых щеток

Рабочие вибрации сведены к минимуму

Редуктор с масляной ванной

Обновленная электроника

Прочный кейс для хранения и транспортировки

Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.50S+ используют для зенкования, сверления отверстий диаметром до 50 мм корончатым и спиральным сверлом. Рукояти для плавного опускания шпинделя обладают пластиковыми наконечниками и обеспечивают удобный хват. Электромагнит с увеличенной прижимной силой осуществляет надежное крепление к металлической поверхности. Редуктор станка расположен в масляной ванне. Гироскопический датчик останавливает мотор при нежелательном перемещении. Индикатор износа указывает на степень истирания угольных щеток. Модель поставляется в пластиковом кейсе для переноски и хранения.