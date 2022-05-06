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Электроды СЗСМ АНО-4 4мм (пачка 5кг)
5.0
2
600 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ АНО-4 4мм (пачка 5кг)
    Арт. 7202
    5.0
    2
    Электроды СЗСМ АНО-4 4мм (пачка 5кг)

      Электроды СЗСМ АНО-4 4мм (пачка 5кг)

      600 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 7202
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		АНО-4
      Все характеристики
      600 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды АНО-4 СЗСМ 7350009 предназначены для сварки методом MMA углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25% во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

        Параметры

        • Диаметр - 4 мм
        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг
        • Временное сопротивление разрыву - 460 Мпа
        • Относительное удлинение - 20%
        • Ударная вязкость - 80 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки - 8.5 г/Ач
        • Вес - 5 кг

        Химический состав наплавленного металла

        • C: <0.12%
        • Mn: 0.35-0.70%
        • Si: 0.09-0.25%
        • S: <0.04%
        • P: <0.045%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 160-220 А
        • Вертикальное: 140-180 А
        • Потолочное: 140-180 А