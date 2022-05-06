Электроды СЗСМ АНО-4 4мм (пачка 5кг)

Электроды АНО-4 СЗСМ 7350009 предназначены для сварки методом MMA углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25% во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

Параметры

Диаметр - 4 мм

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг

Временное сопротивление разрыву - 460 Мпа

Относительное удлинение - 20%

Ударная вязкость - 80 Дж/см 2

Коэффициент наплавки - 8.5 г/Ач

Вес - 5 кг

Химический состав наплавленного металла

C: <0.12%

Mn: 0.35-0.70%

Si: 0.09-0.25%

S: <0.04%

P: <0.045%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва