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Электроды ТМЛ-1У 4мм
395 ₽
Электроды
    Электроды ТМЛ-1У 4мм
    Арт. 720377
    Электроды ТМЛ-1У 4мм

      Электроды ТМЛ-1У 4мм

      395 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 720377

      Характеристики

      Производитель
      		Ротекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Свариваемый материал
      		нержавеющая сталь
      Покрытие
      		основное
      Все характеристики
      395 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды ТМЛ-1У предназначены для сварки оборудования и трубопроводов из сталей марок 12МХ, 15ХМ, 20ХМЛ, 12Х2М1, 12Х1МФ, 12Х2МФБ и 12Х2МФСР, работающих при температурах до 540 °C и элементов поверхностей нагрева котла из сталей марок 12Х1МФ, 12Х2М1, 12Х2МФСР и 12Х2МФБ, независимо от рабочей температуры. Рекомендуемый режим сварки: на постоянном токе обратной полярности.

        Преимущества

        • Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности
        • Допускают сварку в узкую разделку с общим углом скоса кромок 15 градусов