Электроды ТМЛ-1У 4мм

Преимущества

Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности

Допускают сварку в узкую разделку с общим углом скоса кромок 15 градусов

Электроды ТМЛ-1У предназначены для сварки оборудования и трубопроводов из сталей марок 12МХ, 15ХМ, 20ХМЛ, 12Х2М1, 12Х1МФ, 12Х2МФБ и 12Х2МФСР, работающих при температурах до 540 °C и элементов поверхностей нагрева котла из сталей марок 12Х1МФ, 12Х2М1, 12Х2МФСР и 12Х2МФБ, независимо от рабочей температуры. Рекомендуемый режим сварки: на постоянном токе обратной полярности.