Электроды УОНИ 13/45 4мм 5 кг

Преимущества

Металл шва при сварке данными электродами содержит небольшое количество водорода и обладает большой устойчивостью к образованию кристаллизационных трещин

Диаметр - 4.0 мм

Сварочные электроды УОНИ 13/45 ф 4,0 мм применяются в тех случаях, когда необходим высокий уровень пластичности и ударной вязкости металла сварочного шва. Они принадлежат к типу электродов Э42А. Сварка допустима в любых пространственных положениях постоянным током (DC) обратной полярности. Материалы, для которых разработаны электроды УОНИ 13/45 с диаметром 4 мм – низколегированные и углеродистые стали.