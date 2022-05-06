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Электроды УОНИ 13/45 4мм 5 кг
5.0
2
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Электроды
    Электроды УОНИ 13/45 4мм 5 кг
    Арт. 72053
    5.0
    2
    Электроды УОНИ 13/45 4мм 5 кг

      Электроды УОНИ 13/45 4мм 5 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 72053
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Марка электрода
      		УОНИ 13/45
      Свариваемый материал
      		сталь, углеродистая сталь
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочные электроды УОНИ 13/45 ф 4,0 мм применяются в тех случаях, когда необходим высокий уровень пластичности и ударной вязкости металла сварочного шва. Они принадлежат к типу электродов Э42А. Сварка допустима в любых пространственных положениях постоянным током (DC) обратной полярности. Материалы, для которых разработаны электроды УОНИ 13/45 с диаметром 4 мм – низколегированные и углеродистые стали.

        Преимущества

        • Металл шва при сварке данными электродами содержит небольшое количество водорода и обладает большой устойчивостью к образованию кристаллизационных трещин
        • Диаметр - 4.0 мм