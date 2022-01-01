Электрический конвектор NeoClima Futuro 2.0

Конвектор NeoClima Futuro 2.0 обладает простым электронным управлением. Корпус выполнен в традиционном белом цвете и имеет брызгозащищенное исполнение для использования прибора в помещениях с повышенной влажностью. В процессе работы конвектор не выделяет неприятных запахов и не сушит воздух. Многоступенчатая система защиты делает его работу безопасной.



Преимущества