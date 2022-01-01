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Электрический конвектор NeoClima Futuro 2.0
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Конвекторы
    Электрический конвектор NeoClima Futuro 2.0
    Арт. 704237123
    Электрический конвектор NeoClima Futuro 2.0

      Электрический конвектор NeoClima Futuro 2.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704237123

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Габариты, мм
      		430х1290x90
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор NeoClima Futuro 2.0 обладает простым электронным управлением. Корпус выполнен в традиционном белом цвете и имеет брызгозащищенное исполнение для использования прибора в помещениях с повышенной влажностью. В процессе работы конвектор не выделяет неприятных запахов и не сушит воздух. Многоступенчатая система защиты делает его работу безопасной.

        Преимущества

        • Инновационный экономичный конвектор
        • Брызгозащищенное исполнение - для установки в помещениях с повышенной влажностью
        • Ножки с колесиками для напольной установки поставляются в комплекте
        • Низкая температура нагрева корпуса
        • В процессе работы прибор не распространяет неприятные запахи
        • Защита от перегрева, попадания влаги (IP24), попадания внутрь предметов, поражения электрическим током и промерзания