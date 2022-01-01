Электрический конвектор NeoClima Futuro 2.0
Арт. 704237123
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Греция
|
Габариты, мм
|430х1290x90
|
Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор NeoClima Futuro 2.0 обладает простым электронным управлением. Корпус выполнен в традиционном белом цвете и имеет брызгозащищенное исполнение для использования прибора в помещениях с повышенной влажностью. В процессе работы конвектор не выделяет неприятных запахов и не сушит воздух. Многоступенчатая система защиты делает его работу безопасной.
Преимущества
- Инновационный экономичный конвектор
- Брызгозащищенное исполнение - для установки в помещениях с повышенной влажностью
- Ножки с колесиками для напольной установки поставляются в комплекте
- Низкая температура нагрева корпуса
- В процессе работы прибор не распространяет неприятные запахи
- Защита от перегрева, попадания влаги (IP24), попадания внутрь предметов, поражения электрическим током и промерзания