Электроконвектор Timberk Limited Edition,TEC.PS1 EL10 оранжевый
Арт. 704305165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Габариты, мм
|458х656x245
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электроконвектор TIMBERK Limited Edition,TEC.PS1 EL10 оранжевый - оснащен удобной панелью управления, которая расположена в верхней части корпуса. Устройство оборудовано удобной ручкой для переноски и опорными ножками для напольной установки. Лицевая панель имеет низкую температуру нагрева, что исключает возможность получения ожогов при случайном контакте. Прибор обладает современным, ярким дизайном корпуса и подходит для размещения в офисе или дома.
Преимущества
- Нагревательный элемент - ТЭН имеет «ракушечную» поверхность с увеличенной площадью теплоотдачи
- Эффективность нагрева воздуха на 27% выше по сравнению с обычными ТЭНами
- DUO-SONIX S X-элемент: профессиональный удлинённый нагревательный элемент последнего поколения с увеличенной площадью и жесткостью
- Возможность установки конвектора на полу и монтаж на стену
- Минимальная температура нагрева лицевой поверхности обеспечивает безопасность при случайном контакте
- Регулируемый электронный Intellogic-термостат с высокой точностью регулировки и увеличенным сроком службы
- Два режима нагрева: экономичный и экспресс-нагрев
- Датчик защиты от падения
- Во время обогрева конвектора не сжигает кислород, не распространяет пыль и неприятные запахи.
- Удобная ручка для перемещения прибора расположена на задней панели
- Возможность установки увлажнителя и полотенцесушителя (приобретаются отдельно)
- Высокий класс влагозащиты IP24 позволяет использовать конвектор во влажных помещениях
- Система Power Proof предоставляет пользователю максимальный диапазон выбора режимов работы прибора
- Технология Ultra Silence - это технология, позволяющая нагревать воздух в помещении абсолютно бесшумно
- Технология здоровья Ionic Breeze снижает концентрацию озона, убивает вирусы, бактерии и грибки