Преимущества

Нагревательный элемент - ТЭН имеет «ракушечную» поверхность с увеличенной площадью теплоотдачи

Эффективность нагрева воздуха на 27% выше по сравнению с обычными ТЭНами

DUO-SONIX S X-элемент: профессиональный удлинённый нагревательный элемент последнего поколения с увеличенной площадью и жесткостью

Возможность установки конвектора на полу и монтаж на стену

Минимальная температура нагрева лицевой поверхности обеспечивает безопасность при случайном контакте

Регулируемый электронный Intellogic-термостат с высокой точностью регулировки и увеличенным сроком службы

Два режима нагрева: экономичный и экспресс-нагрев

Датчик защиты от падения

Во время обогрева конвектора не сжигает кислород, не распространяет пыль и неприятные запахи.

Удобная ручка для перемещения прибора расположена на задней панели

Возможность установки увлажнителя и полотенцесушителя (приобретаются отдельно)

Высокий класс влагозащиты IP24 позволяет использовать конвектор во влажных помещениях

Система Power Proof предоставляет пользователю максимальный диапазон выбора режимов работы прибора

Технология Ultra Silence - это технология, позволяющая нагревать воздух в помещении абсолютно бесшумно

Технология здоровья Ionic Breeze снижает концентрацию озона, убивает вирусы, бактерии и грибки

Электроконвектор TIMBERK Limited Edition,TEC.PS1 EL10 оранжевый - оснащен удобной панелью управления, которая расположена в верхней части корпуса. Устройство оборудовано удобной ручкой для переноски и опорными ножками для напольной установки. Лицевая панель имеет низкую температуру нагрева, что исключает возможность получения ожогов при случайном контакте. Прибор обладает современным, ярким дизайном корпуса и подходит для размещения в офисе или дома.