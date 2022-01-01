Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электроконвектор Timberk Limited Edition,TEC.PS1 EL10 оранжевый
Найти аналог
Конвекторы
    Электроконвектор Timberk Limited Edition,TEC.PS1 EL10 оранжевый
    Арт. 704305165
    Электроконвектор Timberk Limited Edition,TEC.PS1 EL10 оранжевый

      Электроконвектор Timberk Limited Edition,TEC.PS1 EL10 оранжевый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305165

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		458х656x245
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроконвектор TIMBERK Limited Edition,TEC.PS1 EL10 оранжевый - оснащен удобной панелью управления, которая расположена в верхней части корпуса. Устройство оборудовано удобной ручкой для переноски и опорными ножками для напольной установки. Лицевая панель имеет низкую температуру нагрева, что исключает возможность получения ожогов при случайном контакте. Прибор обладает современным, ярким дизайном корпуса и подходит для размещения в офисе или дома. 

        Преимущества

        • Нагревательный элемент - ТЭН имеет «ракушечную» поверхность с увеличенной площадью теплоотдачи
        • Эффективность нагрева воздуха на 27% выше по сравнению с обычными ТЭНами
        • DUO-SONIX S X-элемент: профессиональный удлинённый нагревательный элемент последнего поколения с увеличенной площадью и жесткостью
        • Возможность установки конвектора на полу и монтаж на стену
        • Минимальная температура нагрева лицевой поверхности обеспечивает безопасность при случайном контакте
        • Регулируемый электронный Intellogic-термостат с высокой точностью регулировки и увеличенным сроком службы
        • Два режима нагрева: экономичный и экспресс-нагрев
        • Датчик защиты от падения
        • Во время обогрева конвектора не сжигает кислород, не распространяет пыль и неприятные запахи.
        • Удобная ручка для перемещения прибора расположена на задней панели
        • Возможность установки увлажнителя и полотенцесушителя (приобретаются отдельно)
        • Высокий класс влагозащиты IP24 позволяет использовать конвектор во влажных помещениях
        • Система Power Proof предоставляет пользователю максимальный диапазон выбора режимов работы прибора
        • Технология Ultra Silence - это технология, позволяющая нагревать воздух в помещении абсолютно бесшумно
        • Технология здоровья Ionic Breeze снижает концентрацию озона, убивает вирусы, бактерии и грибки