Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический конвектор Nobo NFC4S 10
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Nobo NFC4S 10
    Арт. 704305263
    Электрический конвектор Nobo NFC4S 10
    Электрический конвектор Nobo NFC4S 10
    Электрический конвектор Nobo NFC4S 10
      Электрический конвектор Nobo NFC4S 10
      Электрический конвектор Nobo NFC4S 10
      Электрический конвектор Nobo NFC4S 10

      Электрический конвектор Nobo NFC4S 10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305263

      Характеристики

      Производитель
      		Nobo
      Страна производства
      		Норвегия
      Родина бренда
      		Норвегия
      Габариты, мм
      		725х400х55
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Nobo NFC4S 10 - представляет собой прибор, который служит для равномерного обогрева помещений площадью от 8 до 11 кв. м. Для точного поддержания заданной температуры в верхней части оборудования располагается электронный термостат. Модель произведена с применением технологии ecoDesign, которая гарантирует экологичность и безопасность использования.

        Преимущества

        • Произведен с применением технологии ecoDesign
        • Возможна замена термостата на модели NCU 2T, NCU 1R, NCU 2R, NCU ER
        • Возможно удаленное управление Nobo NFC4S 10 64874483, при условии подключения к системе Orion 700 или Nobo Energy Control
        • Возможность автономной работы или в единой цепи с другими обогревателями