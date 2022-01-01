Преимущества

Произведен с применением технологии ecoDesign

Возможна замена термостата на модели NCU 2T, NCU 1R, NCU 2R, NCU ER

Возможно удаленное управление Nobo NFC4S 10 64874483, при условии подключения к системе Orion 700 или Nobo Energy Control

Возможность автономной работы или в единой цепи с другими обогревателями

Электрический конвектор Nobo NFC4S 10 - представляет собой прибор, который служит для равномерного обогрева помещений площадью от 8 до 11 кв. м. Для точного поддержания заданной температуры в верхней части оборудования располагается электронный термостат. Модель произведена с применением технологии ecoDesign, которая гарантирует экологичность и безопасность использования.