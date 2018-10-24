Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF
4.5
2
Найти аналог
Конвекторы
    Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF
    Арт. 704305223
    4.5
    2
    Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF
    Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF
    Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF
    Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF
    Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF
      Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF
      Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF
      Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF
      Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF
      Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF

      Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704305223
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		480х413х114
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF предназначен для быстрого нагрева помещений различного назначения, площадь которых составляет около 15-ти кв. м. Практичный и эстетичный конвектор представлен в лаконичном дизайне в белом цвете. Компактные размеры позволяют установить данную модель в любой комнате, что повышает свободу проектирования. С помощью электронного управления можно легко и точно настроить параметры работы прибора. Функция AirGate BIO очищает воздух от пыли, аллергенов и неприятных запахов, что гарантирует безопасность эксплуатации. Возможность работать на двух уровнях мощности.

        Преимущества

        • Максимально быстрый и бесшумный обогрев помещений достигается за счет мощного нагревательного элемента SX-DOUS. Нагревательный элемент нового поколения имеет монолитную структуру
        • Ресурс работы нагревательного элемента SX-DUOS составляет не менее 25 лет
        • Бесперебойную работу прибору гарантирует встроенная система термозащиты, которая исключает возможность перегрева, отключая конвектор при достижении максимально допустимой рабочей температуры
        • Экономия электроэнергии достигается благодаря использованию современных термостатов HFT E/M, которые поддерживают заданную пользователем температуру в помещении с точностью до 0,1°C, помогая избегать ее сильных перепадов
        • Класс защиты прибора IP24
        • Снабжен улучшенной системой фильтрации Air Gate BIO. Основной фильтр нового типа, помимо предварительной очистки от пыли, полностью нейтрализует бактерии, снижая их активность и оказывая антисептическое действие. Угольный фильтр поглощает неприятные запахи, в том числе запах табачного дыма. Катехиновый фильтр, созданный на основе натуральных растительных компонентов, обезвреживает вирусы и бактерии. И наконец, фильтр с биологически активным витамином С способствует укреплению иммунитета