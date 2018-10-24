Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF
Арт. 704305223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Габариты, мм
|480х413х114
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
- Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF предназначен для быстрого нагрева помещений различного назначения, площадь которых составляет около 15-ти кв. м. Практичный и эстетичный конвектор представлен в лаконичном дизайне в белом цвете. Компактные размеры позволяют установить данную модель в любой комнате, что повышает свободу проектирования. С помощью электронного управления можно легко и точно настроить параметры работы прибора. Функция AirGate BIO очищает воздух от пыли, аллергенов и неприятных запахов, что гарантирует безопасность эксплуатации. Возможность работать на двух уровнях мощности.
Преимущества
- Максимально быстрый и бесшумный обогрев помещений достигается за счет мощного нагревательного элемента SX-DOUS. Нагревательный элемент нового поколения имеет монолитную структуру
- Ресурс работы нагревательного элемента SX-DUOS составляет не менее 25 лет
- Бесперебойную работу прибору гарантирует встроенная система термозащиты, которая исключает возможность перегрева, отключая конвектор при достижении максимально допустимой рабочей температуры
- Экономия электроэнергии достигается благодаря использованию современных термостатов HFT E/M, которые поддерживают заданную пользователем температуру в помещении с точностью до 0,1°C, помогая избегать ее сильных перепадов
- Класс защиты прибора IP24
- Снабжен улучшенной системой фильтрации Air Gate BIO. Основной фильтр нового типа, помимо предварительной очистки от пыли, полностью нейтрализует бактерии, снижая их активность и оказывая антисептическое действие. Угольный фильтр поглощает неприятные запахи, в том числе запах табачного дыма. Катехиновый фильтр, созданный на основе натуральных растительных компонентов, обезвреживает вирусы и бактерии. И наконец, фильтр с биологически активным витамином С способствует укреплению иммунитета