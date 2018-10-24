Преимущества

Максимально быстрый и бесшумный обогрев помещений достигается за счет мощного нагревательного элемента SX-DOUS. Нагревательный элемент нового поколения имеет монолитную структуру

Ресурс работы нагревательного элемента SX-DUOS составляет не менее 25 лет

Бесперебойную работу прибору гарантирует встроенная система термозащиты, которая исключает возможность перегрева, отключая конвектор при достижении максимально допустимой рабочей температуры

Экономия электроэнергии достигается благодаря использованию современных термостатов HFT E/M, которые поддерживают заданную пользователем температуру в помещении с точностью до 0,1°C, помогая избегать ее сильных перепадов

Класс защиты прибора IP24

Снабжен улучшенной системой фильтрации Air Gate BIO. Основной фильтр нового типа, помимо предварительной очистки от пыли, полностью нейтрализует бактерии, снижая их активность и оказывая антисептическое действие. Угольный фильтр поглощает неприятные запахи, в том числе запах табачного дыма. Катехиновый фильтр, созданный на основе натуральных растительных компонентов, обезвреживает вирусы и бактерии. И наконец, фильтр с биологически активным витамином С способствует укреплению иммунитета

Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 EF предназначен для быстрого нагрева помещений различного назначения, площадь которых составляет около 15-ти кв. м. Практичный и эстетичный конвектор представлен в лаконичном дизайне в белом цвете. Компактные размеры позволяют установить данную модель в любой комнате, что повышает свободу проектирования. С помощью электронного управления можно легко и точно настроить параметры работы прибора. Функция AirGate BIO очищает воздух от пыли, аллергенов и неприятных запахов, что гарантирует безопасность эксплуатации. Возможность работать на двух уровнях мощности.