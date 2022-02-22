Конвектор Noirot Spot E3 1000W

Преимущества

Простота эксплуатации

Поддержание заданной температуры. Электронный термостат ASIC обеспечивает поддержание необходимой комнатной температуры. Точность термостата 0,1 градуса

Настенная и напольная установка

За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок

Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения

За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты

Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В

Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения

Класс электрозащиты - II

Конвектор Noirot Spot E-3 1000 оснащен точным электронным термостатом, который обеспечивает удобство поддержания необходимого температурного режима. За счет нагревательного элемента RX Silence PLUS осуществляется быстрый и бесшумный обогрев помещения. Благодаря классу защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванную комнату. Дополнительно можно приобрести ножки для напольной установки конвектора.