Конвектор Noirot Spot E3 1000W
Арт. 704239212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|420х440х80
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Noirot Spot E-3 1000 оснащен точным электронным термостатом, который обеспечивает удобство поддержания необходимого температурного режима. За счет нагревательного элемента RX Silence PLUS осуществляется быстрый и бесшумный обогрев помещения. Благодаря классу защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванную комнату. Дополнительно можно приобрести ножки для напольной установки конвектора.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Поддержание заданной температуры. Электронный термостат ASIC обеспечивает поддержание необходимой комнатной температуры. Точность термостата 0,1 градуса
- Настенная и напольная установка
- За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок
- Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения
- За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты
- Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В
- Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения
- Класс электрозащиты - II