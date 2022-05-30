Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W
Арт. 704305266
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|740х440х80
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Noirot Spot E-5 2000W - это электрический обогреватель конвекционного типа. Вся конструкция Spot Е-5 направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Конвектор работает по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через прибор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решетки-жалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение.
Преимущества
- Классический дизайн, высокое качество
- LED-дисплей
- Шнур питания в комплекте
- Экономичность
- Здоровый климат
- Безопасность
- Надежность и гарантия
- Быстрый и бесшумный обогрев