Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W

Преимущества

Классический дизайн, высокое качество

LED-дисплей

Шнур питания в комплекте

Экономичность

Здоровый климат

Безопасность

Надежность и гарантия

Быстрый и бесшумный обогрев

Конвектор Noirot Spot E-5 2000W - это электрический обогреватель конвекционного типа. Вся конструкция Spot Е-5 направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Конвектор работает по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через прибор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решетки-жалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение.