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Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W
5.0
3
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W
    Арт. 704305266
    5.0
    3
    Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W
    Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W
    Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W
    Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W
    Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W
      Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W
      Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W
      Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W
      Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W
      Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W

      Электрический конвектор Noirot Spot E-5 2000W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704305266
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Noirot
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		740х440х80
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Noirot Spot E-5 2000W - это электрический обогреватель конвекционного типа. Вся конструкция Spot Е-5 направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Конвектор работает по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через прибор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решетки-жалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение.

        Преимущества

        • Классический дизайн, высокое качество
        • LED-дисплей
        • Шнур питания в комплекте
        • Экономичность
        • Здоровый климат
        • Безопасность
        • Надежность и гарантия
        • Быстрый и бесшумный обогрев