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Настольный сверлильный станок по металлу Jet IDP-15BV
Найти аналог
Сверлильные станки
    Настольный сверлильный станок по металлу Jet IDP-15BV
    Арт. jet_15950
    Настольный сверлильный станок по металлу Jet IDP-15BV
    Настольный сверлильный станок по металлу Jet IDP-15BV
    Настольный сверлильный станок по металлу Jet IDP-15BV
    Настольный сверлильный станок по металлу Jet IDP-15BV
    Настольный сверлильный станок по металлу Jet IDP-15BV
      Настольный сверлильный станок по металлу Jet IDP-15BV
      Настольный сверлильный станок по металлу Jet IDP-15BV
      Настольный сверлильный станок по металлу Jet IDP-15BV
      Настольный сверлильный станок по металлу Jet IDP-15BV
      Настольный сверлильный станок по металлу Jet IDP-15BV

      Настольный сверлильный станок по металлу Jet IDP-15BV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_15950

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок 230 В JET IDP-15BV представляет собой профессиональное оборудование, которое предназначается для получения отверстий в заготовках из дерева, металла, пластика. Настройка скорости вращения шпинделя осуществляется плавно с помощью барашка на лицевой панели, что позволяет оператору подобрать оптимальный режим работы в зависимости от свойств материала. Основные элементы выполнены из серого чугуна, что гарантирует равномерное распределение вибраций и долгий срок службы. Благодаря регулируемому опорному столу возможна обработка деталей разной формы и габаритов.

        Преимущества

        • Плавную регулировку обеспечивает плата управления
        • Стол вращается по часовой и против часовой стрелки вокруг колонны
        • Возможность крепления на верстак или подстолье через основание