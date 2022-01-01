Настольный сверлильный станок по металлу Jet IDP-15BV
Арт. jet_15950
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|750
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Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок 230 В JET IDP-15BV представляет собой профессиональное оборудование, которое предназначается для получения отверстий в заготовках из дерева, металла, пластика. Настройка скорости вращения шпинделя осуществляется плавно с помощью барашка на лицевой панели, что позволяет оператору подобрать оптимальный режим работы в зависимости от свойств материала. Основные элементы выполнены из серого чугуна, что гарантирует равномерное распределение вибраций и долгий срок службы. Благодаря регулируемому опорному столу возможна обработка деталей разной формы и габаритов.
Преимущества
- Плавную регулировку обеспечивает плата управления
- Стол вращается по часовой и против часовой стрелки вокруг колонны
- Возможность крепления на верстак или подстолье через основание