Настольный сверлильный станок Jet JDP-10
Арт. jet_258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|250
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Напряжение сети, В
|220
- Настольный сверлильный станок Jet JDP-10 - самая компактная модификация из профессиональной линейки сверлильных станков Jet. Как и все модели этой серии, она отличается качественной проработкой деталей механизмов, хорошими показателями по точности и долговечности, а благодаря небольшим размерам отлично подходит для мастерских с ограниченным свободным пространством.
Преимущества
- Регулируемый ограничитель глубины сверления
- Миллиметровая шкала для контроля глубины сверления
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
- Регулировка наклона рабочего стола
- Быстрозажимной сверлильный патрон