Настольный сверлильный станок Jet JDP-10 - самая компактная модификация из профессиональной линейки сверлильных станков Jet. Как и все модели этой серии, она отличается качественной проработкой деталей механизмов, хорошими показателями по точности и долговечности, а благодаря небольшим размерам отлично подходит для мастерских с ограниченным свободным пространством.



Преимущества