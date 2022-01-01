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Настольный сверлильный станок Jet JDP-10
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Сверлильные станки
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10
    Арт. jet_258
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10

      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_258

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настольный сверлильный станок Jet JDP-10 - самая компактная модификация из профессиональной линейки сверлильных станков Jet. Как и все модели этой серии, она отличается качественной проработкой деталей механизмов, хорошими показателями по точности и долговечности, а благодаря небольшим размерам отлично подходит для мастерских с ограниченным свободным пространством.

        Преимущества

        • Регулируемый ограничитель глубины сверления
        • Миллиметровая шкала для контроля глубины сверления
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
        • Регулировка наклона рабочего стола
        • Быстрозажимной сверлильный патрон