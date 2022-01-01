Преимущества

Прочный стальной корпус с долговечным термостойким покрытием

Монолитный Х-образный ТЭН быстро и равномерно прогревает большие объемы воздуха

Режим половинной мощности для экономичного поддержания температуры воздуха в помещении

Датчик защиты от перегрева и датчик защиты от падения обеспечивает длительное безопасное использование прибора

Брызгозащищенное исполнение позволяет использовать прибор во влажных помещениях

Электрический конвектор Hintek RA 1000E - это прибор, работа которого основа на принципе конвекции. Устройство имеет термостойкое покрытие. Датчики защиты конвектора обеспечивают длительное безопасное использование.