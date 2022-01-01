Электрический конвектор Hintek RA 1000E
Арт. 704305230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|460х400х103
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Поддержка Wi-Fi
|Нет
- Электрический конвектор Hintek RA 1000E - это прибор, работа которого основа на принципе конвекции. Устройство имеет термостойкое покрытие. Датчики защиты конвектора обеспечивают длительное безопасное использование.
Преимущества
- Прочный стальной корпус с долговечным термостойким покрытием
- Монолитный Х-образный ТЭН быстро и равномерно прогревает большие объемы воздуха
- Режим половинной мощности для экономичного поддержания температуры воздуха в помещении
- Датчик защиты от перегрева и датчик защиты от падения обеспечивает длительное безопасное использование прибора
- Брызгозащищенное исполнение позволяет использовать прибор во влажных помещениях