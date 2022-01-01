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Электрический конвектор Hintek RA 1000E
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Конвекторы
    Электрический конвектор Hintek RA 1000E
    Арт. 704305230
    Электрический конвектор Hintek RA 1000E

      Электрический конвектор Hintek RA 1000E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 704305230

      Характеристики

      Производитель
      		Hintek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		460х400х103
      Поддержка Wi-Fi
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Hintek RA 1000E - это прибор, работа которого основа на принципе конвекции. Устройство имеет термостойкое покрытие. Датчики защиты конвектора обеспечивают длительное безопасное использование.

        Преимущества

        • Прочный стальной корпус с долговечным термостойким покрытием
        • Монолитный Х-образный ТЭН быстро и равномерно прогревает большие объемы воздуха
        • Режим половинной мощности для экономичного поддержания температуры воздуха в помещении
        • Датчик защиты от перегрева и датчик защиты от падения обеспечивает длительное безопасное использование прибора
        • Брызгозащищенное исполнение позволяет использовать прибор во влажных помещениях