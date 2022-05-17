Электрический конвектор Nobo Viking NFC 4S 20
Арт. 704305264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Норвегия
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Родина бренда
|Норвегия
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Габариты, мм
|1325х400х55
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор NOBO серии Viking NFC 4S 20 произведен с применением технологии ecoDesign. Данная модель поставляется с встроенным термостатом NCU 1S.
Преимущества
- Высота конвектора NFC 4S 20 составляет 400 мм, мощность обогрева – 500 Вт
- Благодаря использованию прецизионного термостата конвектор в режиме ожидания расходует не более 0,5 Вт
- Обогреватель соответствует классу защиты IP 24
- Может управляться как вручную при помощи термостата, так и удаленно, при условии подключения к системе Orion 700 или Nobo Energy Control
- Конвектор может работать автономно или в единой цепи с другими обогревателями
- Данная модель может крепиться на специальных кронштейнах, которые идут в комплекте поставки, или на ножках, которые можно приобрести отдельно
- Модель NFC 4S 20 рассчитана на обогрев помещения размером от 20 до 28 кв.м.