Электрический конвектор Timberk TEC.PF3 M 1000 MX

Преимущества

Французский типоразмер

Две ступени мощности 600/1000 Вт

Высоконадежный механический термостат

Монолитный нагревательный элемент DUO-SONIX F

Датчик защиты от перегрева

Датчик защиты от падения

Конвектор Timberk TEC.PF3 M 1000 MX предназначен для обогрева небольших помещений. Для выбора оптимального режима обогрева предусмотрено две ступени мощности 600/1000 Вт. Для безопасного использования конвектор имеет датчик защиты от перегрева и падения. В комплект поставки входят опорные ножки для напольного монтажа и кронштейн для настенной установки.