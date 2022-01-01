Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический конвектор Timberk TEC.PF3 M 1000 MX
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Timberk TEC.PF3 M 1000 MX
    Арт. 704305212
    Электрический конвектор Timberk TEC.PF3 M 1000 MX

      Электрический конвектор Timberk TEC.PF3 M 1000 MX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305212

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		400х440х78
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Timberk TEC.PF3 M 1000 MX предназначен для обогрева небольших помещений. Для выбора оптимального режима обогрева предусмотрено две ступени мощности 600/1000 Вт. Для безопасного использования конвектор имеет датчик защиты от перегрева и падения. В комплект поставки входят опорные ножки для напольного монтажа и кронштейн для настенной установки.

        Преимущества

        • Французский типоразмер
        • Две ступени мощности 600/1000 Вт
        • Высоконадежный механический термостат
        • Монолитный нагревательный элемент DUO-SONIX F
        • Датчик защиты от перегрева
        • Датчик защиты от падения