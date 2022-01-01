Электрический конвектор Timberk TEC.PF3 M 1000 MX
Арт. 704305212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Габариты, мм
|400х440х78
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Timberk TEC.PF3 M 1000 MX предназначен для обогрева небольших помещений. Для выбора оптимального режима обогрева предусмотрено две ступени мощности 600/1000 Вт. Для безопасного использования конвектор имеет датчик защиты от перегрева и падения. В комплект поставки входят опорные ножки для напольного монтажа и кронштейн для настенной установки.
Преимущества
- Французский типоразмер
- Две ступени мощности 600/1000 Вт
- Высоконадежный механический термостат
- Монолитный нагревательный элемент DUO-SONIX F
- Датчик защиты от перегрева
- Датчик защиты от падения