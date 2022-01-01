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Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSA 100, фанерный ящик
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Сверлильные станки
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSA 100, фанерный ящик
    Арт. X131400007
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSA 100, фанерный ящик
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSA 100, фанерный ящик
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSA 100, фанерный ящик
      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSA 100, фанерный ящик
      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSA 100, фанерный ящик
      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSA 100, фанерный ящик

      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSA 100, фанерный ящик

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400007

      Характеристики

      Производитель
      		Хайтек инструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1700
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок на поворотном магнитном основании Хайтек инструмент MBSA 100 - устройство индустриального класса для сверления отверстий корончатым сверлом, диаметром до 100 мм, а также спиральным сверлом до 32 мм.

        Преимущества

        • Мощный электродвигатель с двухкамерной системой смазки редуктора
        • Четырехскоростная коробка передач с высоким крутящим моментом
        • Максимальное радиальное биение на поверхности конуса Морзе составляет 0.08 мм
        • Электромагнит с увеличенной прижимной силой и специальной водо-маслостойкой пропиткой катушек
        • Зенкерование до 80 мм
        • Полное перемещение сверла - 315 мм, в т.ч. ниже магнита на 35 мм
        • Лазерный указатель оси сверления