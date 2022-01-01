Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSA 100, фанерный ящик
Арт. X131400007
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Мощность, Вт
|1700
|
Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок на поворотном магнитном основании Хайтек инструмент MBSA 100 - устройство индустриального класса для сверления отверстий корончатым сверлом, диаметром до 100 мм, а также спиральным сверлом до 32 мм.
Преимущества
- Мощный электродвигатель с двухкамерной системой смазки редуктора
- Четырехскоростная коробка передач с высоким крутящим моментом
- Максимальное радиальное биение на поверхности конуса Морзе составляет 0.08 мм
- Электромагнит с увеличенной прижимной силой и специальной водо-маслостойкой пропиткой катушек
- Зенкерование до 80 мм
- Полное перемещение сверла - 315 мм, в т.ч. ниже магнита на 35 мм
- Лазерный указатель оси сверления