Материал фильтрующий ФилТек ФТ-150-G3

Описание товара:

Область применения:

в качестве первостепенной очистки в системах вентиляции воздуха или как основной фильтр, в условиях увеличенной концентрации пыли с преобладанием частиц крупного размера.

в системах воздушного отопления зданий.

в приточно-вытяжной системе вентиляции и кондиционирования: во всех жилых и не жилых зданиях и сооружениях.

Основные характеристики:

Класс материала: G2 – G4.

ТУ 8397-001-96280271-2016.

Свойства: объемные термоскрепленные волокна.

Материал: полиэфир 100%.

Температура: -50...100°С.

Относительная влажность до 100%

Исходная запыленность до 3 мг/м.

Форма поставки: рулон.

Высокие показатели пылеемкости.

Не содержит клеевой основы, экологически безопасный.

Пожаробезопасный материал, не поддерживает горение огня.

Фильтрующий материал ФилТек, класс очистки G2-G4 для предварительной очистки воздуха в системе вентиляции. Предназначен: для сухой очистки внешнего и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования во всех зданиях и сооружениях; в качестве материала при производстве карманных, панельных и кассетных фильтров, а также фильтров для фанкойлов; является сменным регенерируемым элементом в панельных фильтрах.