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Материал фильтрующий ФилТек ФТ-150-G3
5.0
2
420 ₽
Для кондиционеров
    Материал фильтрующий ФилТек ФТ-150-G3
    Арт. X699437011
    5.0
    2
    Материал фильтрующий ФилТек ФТ-150-G3

      Материал фильтрующий ФилТек ФТ-150-G3

      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699437011
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ФилТек
      Тип комплектующего
      		фильтрующий материал
      Материал
      		полиэстер
      Все характеристики
      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Фильтрующий материал ФилТек, класс очистки G2-G4 для предварительной очистки воздуха в системе вентиляции. Предназначен: для сухой очистки внешнего и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования во всех зданиях и сооружениях; в качестве материала при производстве карманных, панельных и кассетных фильтров, а также фильтров для фанкойлов; является сменным регенерируемым элементом в панельных фильтрах.

        Область применения:

        • в качестве первостепенной очистки в системах вентиляции воздуха или как основной фильтр, в условиях увеличенной концентрации пыли с преобладанием частиц крупного размера.
        • в системах воздушного отопления зданий.
        • в приточно-вытяжной системе вентиляции и кондиционирования: во всех жилых и не жилых зданиях и сооружениях.

        Основные характеристики:

        • Класс материала: G2 – G4.
        • ТУ 8397-001-96280271-2016.
        • Свойства: объемные термоскрепленные волокна.
        • Материал: полиэфир 100%.
        • Температура: -50...100°С.
        • Относительная влажность до 100%
        • Исходная запыленность до 3 мг/м.
        • Форма поставки: рулон.
        • Высокие показатели пылеемкости.
        • Не содержит клеевой основы, экологически безопасный.
        • Пожаробезопасный материал, не поддерживает горение огня.