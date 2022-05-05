Материал фильтрующий ФилТек ФТ-150-G3
Арт. X699437011
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|фильтрующий материал
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Материал
|полиэстер
Описание товара:Фильтрующий материал ФилТек, класс очистки G2-G4 для предварительной очистки воздуха в системе вентиляции. Предназначен: для сухой очистки внешнего и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования во всех зданиях и сооружениях; в качестве материала при производстве карманных, панельных и кассетных фильтров, а также фильтров для фанкойлов; является сменным регенерируемым элементом в панельных фильтрах.
Область применения:
- в качестве первостепенной очистки в системах вентиляции воздуха или как основной фильтр, в условиях увеличенной концентрации пыли с преобладанием частиц крупного размера.
- в системах воздушного отопления зданий.
- в приточно-вытяжной системе вентиляции и кондиционирования: во всех жилых и не жилых зданиях и сооружениях.
Основные характеристики:
- Класс материала: G2 – G4.
- ТУ 8397-001-96280271-2016.
- Свойства: объемные термоскрепленные волокна.
- Материал: полиэфир 100%.
- Температура: -50...100°С.
- Относительная влажность до 100%
- Исходная запыленность до 3 мг/м.
- Форма поставки: рулон.
- Высокие показатели пылеемкости.
- Не содержит клеевой основы, экологически безопасный.
- Пожаробезопасный материал, не поддерживает горение огня.