Станок сверлильный Jet настольный JDP-15T 22*190 10000370T
Арт. Х1240344
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|900
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Напряжение сети, В
|380
- Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-15 10000370T представляет собой мощное и производительное оборудование для сверления отверстий. Такие конструктивные особенности, как ограничитель глубины сверления, миллиметровая шкала для контроля за перемещением сверла и чугунный стол подчеркивают профессиональность модели и способствуют получению качественного и точного результата работы. Надежные станочные тиски препятствуют сдвиганию заготовки в процессе работы. Прочная и долговечная сверлильная часть изготавливается из чугуна.
Преимущества
- Устойчивость к износу
- Рабочий стол наклоняется на угол от -45 до +45 градусов
- Вылет шпинделя - 190 мм
- Посадка патрона - В16
- Выходная мощность - 580 Вт
- Две ступени скорости (меняются перестановкой ремня)
- Реверс электродвигателя для быстрого высвобождения сверла;
- Простота применения