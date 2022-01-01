Станок сверлильный Jet настольный JDP-15T 22*190 10000370T

Преимущества

Устойчивость к износу

Рабочий стол наклоняется на угол от -45 до +45 градусов

Вылет шпинделя - 190 мм

Посадка патрона - В16

Выходная мощность - 580 Вт

Две ступени скорости (меняются перестановкой ремня)

Реверс электродвигателя для быстрого высвобождения сверла;

Простота применения





Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-15 10000370T представляет собой мощное и производительное оборудование для сверления отверстий. Такие конструктивные особенности, как ограничитель глубины сверления, миллиметровая шкала для контроля за перемещением сверла и чугунный стол подчеркивают профессиональность модели и способствуют получению качественного и точного результата работы. Надежные станочные тиски препятствуют сдвиганию заготовки в процессе работы. Прочная и долговечная сверлильная часть изготавливается из чугуна.