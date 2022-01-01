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Станок сверлильный Jet настольный JDP-15T 22*190 10000370T
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный Jet настольный JDP-15T 22*190 10000370T
    Арт. Х1240344
    Станок сверлильный Jet настольный JDP-15T 22*190 10000370T
    Станок сверлильный Jet настольный JDP-15T 22*190 10000370T
    Станок сверлильный Jet настольный JDP-15T 22*190 10000370T
    Станок сверлильный Jet настольный JDP-15T 22*190 10000370T
      Станок сверлильный Jet настольный JDP-15T 22*190 10000370T
      Станок сверлильный Jet настольный JDP-15T 22*190 10000370T
      Станок сверлильный Jet настольный JDP-15T 22*190 10000370T
      Станок сверлильный Jet настольный JDP-15T 22*190 10000370T

      Станок сверлильный Jet настольный JDP-15T 22*190 10000370T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240344

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		900
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-15 10000370T представляет собой мощное и производительное оборудование для сверления отверстий. Такие конструктивные особенности, как ограничитель глубины сверления, миллиметровая шкала для контроля за перемещением сверла и чугунный стол подчеркивают профессиональность модели и способствуют получению качественного и точного результата работы. Надежные станочные тиски препятствуют сдвиганию заготовки в процессе работы. Прочная и долговечная сверлильная часть изготавливается из чугуна.

        Преимущества

        • Устойчивость к износу
        • Рабочий стол наклоняется на угол от -45 до +45 градусов
        • Вылет шпинделя - 190 мм
        • Посадка патрона - В16
        • Выходная мощность - 580 Вт
        • Две ступени скорости (меняются перестановкой ремня)
        • Реверс электродвигателя для быстрого высвобождения сверла;
        • Простота применения