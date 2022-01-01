Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-32PF - представляет собой мощное, высокоэффективное оборудование, которое служит для выполнения операций по зенкованию и нарезанию внутренних резьб. Электромагнитная муфта предназначается для плавной подачи шпиндельного узла. Конструкция модели позволяет зафиксировать стол на высоте до 720 мм под необходимым углом наклона (плюс / минус 45 градусов), что обеспечивает широкие возможности при эксплуатации. Благодаря защитному экрану исключается вылет стружки во время работы. Рекомендуется установка агрегата на анкерные болты.



Преимущества