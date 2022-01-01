Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-32PF
Арт. stalex_7961
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1500
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Напряжение сети, В
|380
- Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-32PF - представляет собой мощное, высокоэффективное оборудование, которое служит для выполнения операций по зенкованию и нарезанию внутренних резьб. Электромагнитная муфта предназначается для плавной подачи шпиндельного узла. Конструкция модели позволяет зафиксировать стол на высоте до 720 мм под необходимым углом наклона (плюс / минус 45 градусов), что обеспечивает широкие возможности при эксплуатации. Благодаря защитному экрану исключается вылет стружки во время работы. Рекомендуется установка агрегата на анкерные болты.
Преимущества
- Массивная чугунная конструкция
- Большая толстостенная вертикальная стойка
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Правое и левое вращение шпинделя
- Функция резьбонарезания
- Встроенная система подвода СОЖ