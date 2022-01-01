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Станок сверлильный Stalex SDI-16T
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный Stalex SDI-16T
    Арт. stalex_7495
    Станок сверлильный Stalex SDI-16T

      Станок сверлильный Stalex SDI-16T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_7495

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Станок сверлильный Stalex SDI-16T - предназначается для обработки заготовок из цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Модель оснащается мощным двигателем, который обеспечивает возможность работы в интенсивном режиме. Наличие подсветки способствует удобству эксплуатации. Благодаря трем рукоятям выполнение операций осуществляется максимально легко и быстро. Диаметр пиноли - 70 мм.

        Преимущества

        • Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
        • Подсветка рабочей зоны
        • Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
        • Регулируемые упоры глубины сверления