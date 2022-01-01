Станок сверлильный Stalex SDI-16T
Арт. stalex_7495
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|750
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Напряжение сети, В
|380
- Станок сверлильный Stalex SDI-16T - предназначается для обработки заготовок из цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Модель оснащается мощным двигателем, который обеспечивает возможность работы в интенсивном режиме. Наличие подсветки способствует удобству эксплуатации. Благодаря трем рукоятям выполнение операций осуществляется максимально легко и быстро. Диаметр пиноли - 70 мм.
Преимущества
- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Подсветка рабочей зоны
- Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
- Регулируемые упоры глубины сверления