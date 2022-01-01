Станок сверлильный Stalex SDI-16T - предназначается для обработки заготовок из цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Модель оснащается мощным двигателем, который обеспечивает возможность работы в интенсивном режиме. Наличие подсветки способствует удобству эксплуатации. Благодаря трем рукоятям выполнение операций осуществляется максимально легко и быстро. Диаметр пиноли - 70 мм.

Преимущества