Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 205S (J88)

Преимущества

Бесконтактное высокочастотное возбуждение дуги

Легкость в работе

Высокая надежность в работе

Быстрый старт

Продувка газом после сварки

Защита от перегрузок по току и напряжению

Инверторный аппарат Сварог TIG 205 S J88 00000087791 - простой прибор, предназначенный для аргонодуговой сварки. Высокочастотный поджиг дуги позволяет качественно и надежно сваривать как титан, так и обычную низколегированную сталь. Сварка методом TIG обеспечивает высокое качество сварочного шва благодаря отсутствию брызг.