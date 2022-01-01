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Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 205S (J88)
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 205S (J88)
    Арт. 710375
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 205S (J88)

      Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 205S (J88)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 710375

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инверторный аппарат Сварог TIG 205 S J88 00000087791 - простой прибор, предназначенный для аргонодуговой сварки. Высокочастотный поджиг дуги позволяет качественно и надежно сваривать как титан, так и обычную низколегированную сталь. Сварка методом TIG обеспечивает высокое качество сварочного шва благодаря отсутствию брызг.

        Преимущества 

        • Бесконтактное высокочастотное возбуждение дуги
        • Легкость в работе
        • Высокая надежность в работе
        • Быстрый старт
        • Продувка газом после сварки
        • Защита от перегрузок по току и напряжению