Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 205S (J88)
Арт. 710375
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип охлаждения
|воздушное
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Дисплей
|Нет
- Инверторный аппарат Сварог TIG 205 S J88 00000087791 - простой прибор, предназначенный для аргонодуговой сварки. Высокочастотный поджиг дуги позволяет качественно и надежно сваривать как титан, так и обычную низколегированную сталь. Сварка методом TIG обеспечивает высокое качество сварочного шва благодаря отсутствию брызг.
Преимущества
- Бесконтактное высокочастотное возбуждение дуги
- Легкость в работе
- Высокая надежность в работе
- Быстрый старт
- Продувка газом после сварки
- Защита от перегрузок по току и напряжению