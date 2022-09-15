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Аппарат инверторный для дуговой сварки ММА-160CI 94337
5.0
1
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Аппарат инверторный для дуговой сварки ММА-160CI 94337
    Арт. mir-instrumenta_27610
    5.0
    1
    Аппарат инверторный для дуговой сварки ММА-160CI 94337
    Аппарат инверторный для дуговой сварки ММА-160CI 94337
    Аппарат инверторный для дуговой сварки ММА-160CI 94337
    Аппарат инверторный для дуговой сварки ММА-160CI 94337
    Аппарат инверторный для дуговой сварки ММА-160CI 94337
      Аппарат инверторный для дуговой сварки ММА-160CI 94337
      Аппарат инверторный для дуговой сварки ММА-160CI 94337
      Аппарат инверторный для дуговой сварки ММА-160CI 94337
      Аппарат инверторный для дуговой сварки ММА-160CI 94337
      Аппарат инверторный для дуговой сварки ММА-160CI 94337

      Аппарат инверторный для дуговой сварки ММА-160CI 94337

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_27610
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Вес, кг
      		5.5
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Легкие и компактные сварочные инверторы DENZEL — это аппараты нового поколения, оснащенные системами защиты от перепадов напряжения и перегрева, плавной и точной регулировкой сварочного тока. Инверторы DENZEL имеют продуманную конструкцию. Особое расположение внутренних компонентов обеспечивает тоннельную вентиляцию устройства. Высокое качество, стабильность сварочного тока, малый вес и габариты способствуют комфортной работе при работе на высоте, в труднодоступных местах и там где нестабильно входное напряжение.

        Преимущества

        • Надежность
        • Малый вес
        • Высокое качество