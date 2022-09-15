Аппарат инверторный для дуговой сварки ММА-160CI 94337
Арт. mir-instrumenta_27610
Характеристики
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Производитель
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Вес, кг
|5.5
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Легкие и компактные сварочные инверторы DENZEL — это аппараты нового поколения, оснащенные системами защиты от перепадов напряжения и перегрева, плавной и точной регулировкой сварочного тока. Инверторы DENZEL имеют продуманную конструкцию. Особое расположение внутренних компонентов обеспечивает тоннельную вентиляцию устройства. Высокое качество, стабильность сварочного тока, малый вес и габариты способствуют комфортной работе при работе на высоте, в труднодоступных местах и там где нестабильно входное напряжение.
Преимущества
- Надежность
- Малый вес
- Высокое качество