Станок ленточнопильный Belmash WBS-304

Ленточнопильный станок BELMASH WBS-304 предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Станок оборудован асинхронным двигателем с воздушным охлаждением S1. Рабочий стол изготовлен из чугуна. Максимальная габарит обрабатываемой заготовки составляет Ш×В - 305×160 мм. Станок имеет две скорости пильного полотна: 1 - 370 м/мин., 2 - 800 м/мин. Для подключения вытяжной установки придусмотренно три патрубка диаметром - 49/74/79 мм. На рабочий стол устанавливаются параллельный и угловой упоры. Для подсветки рабочей зоны станок укомплектован светодиодной подсветкой на гибком подстраиваемом держателе. Для облегчения работы, модель оборудована устройством для резки кругов. При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки: пакетное резание, резание по кривой, разрезание на заготовки заданной длины, продольное резание, поперечное резание, резание под углом.







