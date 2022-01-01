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Станок ленточнопильный Belmash WBS-304
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-304
    Арт. belmash_1490
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-304
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-304
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-304
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-304
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-304
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-304
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-304
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-304
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-304
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-304

      Станок ленточнопильный Belmash WBS-304

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. belmash_1490

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Габариты, мм
      		1595x830x600
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточнопильный станок BELMASH WBS-304 предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Станок оборудован асинхронным двигателем с воздушным охлаждением S1. Рабочий стол изготовлен из чугуна. Максимальная габарит обрабатываемой заготовки составляет Ш×В - 305×160 мм. Станок имеет две скорости пильного полотна: 1 - 370 м/мин., 2 - 800 м/мин. Для подключения вытяжной установки придусмотренно три патрубка диаметром - 49/74/79 мм. На рабочий стол устанавливаются параллельный и угловой упоры. Для подсветки рабочей зоны станок укомплектован светодиодной подсветкой на гибком подстраиваемом держателе. Для облегчения работы, модель оборудована устройством для резки кругов. При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки: пакетное резание, резание по кривой, разрезание на заготовки заданной длины, продольное резание, поперечное резание, резание под углом.