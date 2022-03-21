Блок для лебедки Jet JSB-DS-1.0 JE303004

Преимущества

Ковка крюка с предохранительной щеколдой предотвращает вязкий и усталостный излом

На шкиве предусмотрено две канавки для троса

Блок отводной JSB-DS-1.0T JET 303004 предназначен для транспортировки грузов, а также для вытягивания застрявших транспортных средств с помощью лебедки. В конструкции использованы латунные втулки, имеющие антифрикционные свойства. Они изнашиваются первыми, тем самым продлевают срок службы остальных деталей механизма