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Блок для лебедки Jet JSB-SS-3.0т JE302907
5.0
2
Найти аналог
Ручные лебедки
    Блок для лебедки Jet JSB-SS-3.0т JE302907
    Арт. Х12403372
    5.0
    2
    Блок для лебедки Jet JSB-SS-3.0т JE302907

      Блок для лебедки Jet JSB-SS-3.0т JE302907

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403372
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр троса, мм
      		19
      Количество крюков
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Блок отводной JSB-SS-3.0T JET 302907 предназначен для транспортировки грузов, а также для вытягивания застрявших транспортных средств с помощью лебедки. В конструкции использованы латунные втулки, имеющие антифрикционные свойства.Они изнашиваются первыми, тем самым продлевают срок службы остальных деталей механизма

        Преимущества

        • Ковка крюка с предохранительной щеколдой предотвращает вязкий и усталостный излом
        • На шкиве предусмотрена одна канавка для троса