Блок для лебедки Jet JSB-SS-3.0т JE302907
Арт. Х12403372
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр троса, мм
|19
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Количество крюков
|1
- Блок отводной JSB-SS-3.0T JET 302907 предназначен для транспортировки грузов, а также для вытягивания застрявших транспортных средств с помощью лебедки. В конструкции использованы латунные втулки, имеющие антифрикционные свойства.Они изнашиваются первыми, тем самым продлевают срок службы остальных деталей механизма
Преимущества
- Ковка крюка с предохранительной щеколдой предотвращает вязкий и усталостный излом
- На шкиве предусмотрена одна канавка для троса