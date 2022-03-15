Блок для лебедки Jet JSB-SS-3.0т JE302907

Преимущества

Ковка крюка с предохранительной щеколдой предотвращает вязкий и усталостный излом

На шкиве предусмотрена одна канавка для троса

Блок отводной JSB-SS-3.0T JET 302907 предназначен для транспортировки грузов, а также для вытягивания застрявших транспортных средств с помощью лебедки. В конструкции использованы латунные втулки, имеющие антифрикционные свойства.Они изнашиваются первыми, тем самым продлевают срок службы остальных деталей механизма