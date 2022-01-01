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Блок ЭРДО ТЭН, 4.5 кВт
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Тэны для водонагревателей
    Блок ЭРДО ТЭН, 4.5 кВт
    Арт. X130502133

      Блок ЭРДО ТЭН, 4.5 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X130502133

      Характеристики

      Производитель
      		ЭРДО
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы