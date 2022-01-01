Цанга Сварог д/горелки 2,4мм (IS 9-20-24-25) IGU0008-24

Цанга IGU0008-24 Сварог 00000087321 предназначена для горелок TS 9-20-25. Применяется для надежной фиксации вольфрамового электрода в сопле сварочной горелки во время проведения TIG-сварки. Цанга имеет осевые прорези, которые разделяют зажимные кулачки. Зажим электрода происходит за счет осевого усилия, которое прилагается к внутренней части цанги самим электродом. Имеет высокую антикоррозионную стойкость, что увеличивает срок ее службы.