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Цанга Сварог д/горелки 2,4мм (IS 9-20-24-25) IGU0008-24
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Цанги
    Цанга Сварог д/горелки 2,4мм (IS 9-20-24-25) IGU0008-24
    Арт. X131104174
    Цанга Сварог д/горелки 2,4мм (IS 9-20-24-25) IGU0008-24

      Цанга Сварог д/горелки 2,4мм (IS 9-20-24-25) IGU0008-24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131104174

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		цанга
      Диаметр электрода, мм
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цанга IGU0008-24 Сварог 00000087321 предназначена для горелок TS 9-20-25. Применяется для надежной фиксации вольфрамового электрода в сопле сварочной горелки во время проведения TIG-сварки. Цанга имеет осевые прорези, которые разделяют зажимные кулачки. Зажим электрода происходит за счет осевого усилия, которое прилагается к внутренней части цанги самим электродом. Имеет высокую антикоррозионную стойкость, что увеличивает срок ее службы.