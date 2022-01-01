Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр Emak с поршнем GS35 50240166 представляет собой деталь, применяемая для монтажа на замену пришедшим в негодность запасным частям. Детали от компании Emak характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их установки вам больше не придется беспокоиться за производительность и работоспособность: Цилиндры производства марки Emak могут похвастаться высоким качеством исполнения. Стоимость, составляющая 5 085 р. на данную комплектующую оправдана применением надежных ресурсов.