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Цилиндр Emak с поршнем GS35 50240166
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Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр Emak с поршнем GS35 50240166
    Арт. Х21212361

      Цилиндр Emak с поршнем GS35 50240166

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х21212361

      Характеристики

      Производитель
      		Emak
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр Emak с поршнем GS35 50240166 представляет собой деталь, применяемая для монтажа на замену пришедшим в негодность запасным частям. Детали от компании Emak характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их установки вам больше не придется беспокоиться за производительность и работоспособность: Цилиндры производства марки Emak могут похвастаться высоким качеством исполнения. Стоимость, составляющая 5 085 р. на данную комплектующую оправдана применением надежных ресурсов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы