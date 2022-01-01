Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр с поршнем STIHL Ф49 мм TS400 4223 020 1200 представляет собой запчасть, применяемая с целью интеграции на смену сломанным запасным частям. Детали производства компании STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их замены вам больше не придется переживать за производительность: Цилиндры от STIHL отличаются высоким качеством. Стоимость, составляющая 10 200 р. на эту комплектующую оправдана применением высококлассных материалов.