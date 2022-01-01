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Цилиндр с поршнем Stihl Ф49 мм TS400 4223 020 1200
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр с поршнем Stihl Ф49 мм TS400 4223 020 1200
    Арт. X387546217

      Цилиндр с поршнем Stihl Ф49 мм TS400 4223 020 1200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X387546217

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр с поршнем STIHL Ф49 мм TS400 4223 020 1200 представляет собой запчасть, применяемая с целью интеграции на смену сломанным запасным частям. Детали производства компании STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их замены вам больше не придется переживать за производительность: Цилиндры от STIHL отличаются высоким качеством. Стоимость, составляющая 10 200 р. на эту комплектующую оправдана применением высококлассных материалов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы