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Цилиндр с поршнем Stihl Ф50 мм BR500/550/600/700 4282 020 1200
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр с поршнем Stihl Ф50 мм BR500/550/600/700 4282 020 1200
    Арт. X3875462978

      Цилиндр с поршнем Stihl Ф50 мм BR500/550/600/700 4282 020 1200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875462978

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр с поршнем STIHL Ф50 мм BR500/550/600/700 4282 020 1200 – это запчасть, применяемая для монтажа на замену пришедшим в негодность комплектующим. Комплектующие от бренда STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их установят вам не придется волноваться за производительность и работоспособность: Цилиндры от бренда STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы