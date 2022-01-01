Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр с поршнем STIHL Ф50 мм BR500/550/600/700 4282 020 1200 – это запчасть, применяемая для монтажа на замену пришедшим в негодность комплектующим. Комплектующие от бренда STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их установят вам не придется волноваться за производительность и работоспособность: Цилиндры от бренда STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.