Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 400T DG (68 447)+DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)
Арт. fubag_288
Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 400T DG (68 447)+DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)
Арт. fubag_288
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
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- INMIG 400T DG - надежный трехфазный сварочный полуавтомат с выносным 4-х роликовым механизмом подачи проволоки DRIVE INMIG для сварки в режиме MIG-MAG.
- Полуавтомат с воздушным охлаждением горелки подходит для продолжительных сварочных работ.
- Подающий механизм DRIVE INMIG обеспечивает возможность работы в удалении от источника и имеет цифровой дисплей.
- Аппарат оснащен возможностью регулировки скорости подачи проволоки, сварочного тока, индуктивности и напряжения дуги.
- Полуавтомат работает в диапазоне сварочного тока 50-400 А в режиме MIG/MAG с проволокой, диаметром от 0,6-1,6 мм, и катушкой, весом 15 кг и диаметром 300 мм.
- Аппарат обладает встроенной функцией термозащиты с индикацией перегрева.