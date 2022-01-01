Cварочный полуавтомат инвертор INMIG 400T DG (68 447)+DRIVE INMIG DG (68 448) (со шланг пакетом 5м) + горелка FB 450 3m (68 301)

Полуавтомат с воздушным охлаждением горелки подходит для продолжительных сварочных работ.

Подающий механизм DRIVE INMIG обеспечивает возможность работы в удалении от источника и имеет цифровой дисплей.

Аппарат оснащен возможностью регулировки скорости подачи проволоки, сварочного тока, индуктивности и напряжения дуги.

Полуавтомат работает в диапазоне сварочного тока 50-400 А в режиме MIG/MAG с проволокой, диаметром от 0,6-1,6 мм, и катушкой, весом 15 кг и диаметром 300 мм.

Аппарат обладает встроенной функцией термозащиты с индикацией перегрева.

INMIG 400T DG - надежный трехфазный сварочный полуавтомат с выносным 4-х роликовым механизмом подачи проволоки DRIVE INMIG для сварки в режиме MIG-MAG.Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 400T DG обладает легким управлением всеми важными параметрами сварки на лицевой панели подающего устройства и позволяет настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ.