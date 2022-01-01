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Фильтрационный модуль ФМ-60/25
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Воздушные фильтры для компрессоров
    Фильтрационный модуль ФМ-60/25
    Арт. rutector_100052516
    Фильтрационный модуль ФМ-60/25

      Фильтрационный модуль ФМ-60/25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100052516

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фильтр
      Соединитель
      		рапид (EURO)
      Посадочный размер, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтрационный модуль ФМ-60/25 предназначен для тонкой очистки сжатого воздуха и различных газов от аэрозолей масла и влаги, а также от твердых частиц размером менее 1 мкм.Обеспечиваемое остаточное содержание аэрозоля масла - менее 0,1 мг/м3. Используется в системах пневмоуправления и автоматики, пневмоприводе устройств и инструмента для окраски поверхностей распылением. ФМ состоит их двух последовательно установленных фильтров с фильтроэлементами на основе ультратонкого стекловолокна без связующего.Первый по ходу газа фильтр предназначен для отделения механических примесей и крупных капель масла и влаги, а также для укрупнения оставшегося в потоке тонкодисперсного аэрозоля. Второй по ходу газа фильтр служит для окончательной очистки газа от примесей.Сжатый воздух поступает в фильтр через боковой патрубок модуля грубой очистки, проходит фильтрующие стекловолокнистые слои фильтроэлементов грубой и тонкой очистки и выходит из фильтра через боковой патрубок модуля тонкой очистки.Оба фильтра работают в режиме самоочищения от жидких примесей. Отделившаяся жидкость собирается в нижней части корпуса и периодически выводится через сливные штуцера, при открытии установленных на них запорных вентилей.