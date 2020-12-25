Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT310
Арт. О00000002926
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт/кв. м
|30
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Применение
|под ковролин, под ламинат, под линолеум, под паркет
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Потребляемая мощность, кВт
|0.22
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Напряжение сети, В
|220
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- Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY STANDART KXT310 - это инновационное бытовое приспособление, которое обеспечит теплом всю квартиру или дом. Особенно полезным инфракрасный пол будет в ванных комнатах, где нередко отсутствуют отопительные приборы. Также будет хорошим решением использовать его в качестве прибора для дополнительного прогрева в детских и спальных комнатах. Устанавливается пленка STEM ENERGY STANDART KXT310 под любое напольное покрытие: ламинат, паркеты, линолеумы, ковролины и плитку. Работает от обычной электросети, и может управляться дистанционно при дополнительном подсоединении к термостату. Инфракрасная пленка STEM ENERGY STANDARD KXT 310 имеет оптимальную форму карбоновых полос и контактов. Соответствует всем мировым стандартам и техническим характеристикам.
Преимущества
- Гибкий и прочный
- Устанавливается и сухим, и влажным способом
- Имеет долгий срок эксплуатации
- Универсален для любого покрытия
- Возможность дистанционного контроля
- Обеспечивает эффективный обогрев