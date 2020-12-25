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Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT310
5.0
1
570 ₽
Пленочный тёплый пол
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT310
    Арт. О00000002926
    5.0
    1
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT310
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT310
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT310
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT310
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT310
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT310
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT310
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT310

    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT310

    570 ₽
    за метр
    цена при
    заказе на сайте
    15 лет гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 440 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000002926
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Stem Energy
    Мощность, Вт/кв. м
    		30
    Применение
    		под ковролин, под ламинат, под линолеум, под паркет
    Потребляемая мощность, кВт
    		0.22
    Напряжение сети, В
    		220
    Все характеристики
    570 ₽
    за метр
    цена при
    заказе на сайте
    15 лет гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 440 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Expert KXMT 310
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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY STANDART KXT310 - это инновационное бытовое приспособление, которое обеспечит теплом всю квартиру или дом. Особенно полезным инфракрасный пол будет в ванных комнатах, где нередко отсутствуют отопительные приборы. Также будет хорошим решением использовать его в качестве прибора для дополнительного прогрева в детских и спальных комнатах. Устанавливается пленка STEM ENERGY STANDART KXT310 под любое напольное покрытие: ламинат, паркеты, линолеумы, ковролины и плитку. Работает от обычной электросети, и может управляться дистанционно при дополнительном подсоединении к термостату. Инфракрасная пленка STEM ENERGY STANDARD KXT 310 имеет оптимальную форму карбоновых полос и контактов. Соответствует всем мировым стандартам и техническим характеристикам.

      Преимущества

      • Гибкий и прочный
      • Устанавливается и сухим, и влажным способом
      • Имеет долгий срок эксплуатации
      • Универсален для любого покрытия
      • Возможность дистанционного контроля
      • Обеспечивает эффективный обогрев