Преимущества

Гибкий и прочный

Устанавливается и сухим, и влажным способом

Имеет долгий срок эксплуатации

Универсален для любого покрытия

Возможность дистанционного контроля

Обеспечивает эффективный обогрев

Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY STANDART KXT310 - это инновационное бытовое приспособление, которое обеспечит теплом всю квартиру или дом. Особенно полезным инфракрасный пол будет в ванных комнатах, где нередко отсутствуют отопительные приборы. Также будет хорошим решением использовать его в качестве прибора для дополнительного прогрева в детских и спальных комнатах. Устанавливается пленка STEM ENERGY STANDART KXT310 под любое напольное покрытие: ламинат, паркеты, линолеумы, ковролины и плитку. Работает от обычной электросети, и может управляться дистанционно при дополнительном подсоединении к термостату. Инфракрасная пленка STEM ENERGY STANDARD KXT 310 имеет оптимальную форму карбоновых полос и контактов. Соответствует всем мировым стандартам и техническим характеристикам.