Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131035, 1 режим, нижн. подв., металлизир. кнопка

Преимущества

Установленный ресурс работы арматуры, не менее, 150000 циклов, при безотказной наработке не менее, 60000 циклов

Средний расход воды, подаваемый из бачка на смыв через арматуру, не менее 2,5 л/с

Широкий диапазон регулировок арматуры, как по высоте, так и по ширине

Кнопочный механизм предотвращает образование вакуума внутри смывного бачка, что обеспечивает интенсивный спуск воды

Наличие дополнительных регулировок, позволяет компенсировать несоосность отверстий бачка и крышки бачка

Оригинальная система удержания клапана в открытом положении обеспечивает максимальный расход воды во время слива

Технологическое сливное отверстие арматуры исключает создание вихревого эффекта при попадании воды в унитаз, что дает качественный смыв по все поверхности смывной чаши

Конструкция уплотнительного узла, в сочетании с антифрикционной шайбой, позволяет обеспечить высокую степень герметичности

Простота установки и эксплуатации

Кнопочная арматура для бачка ИНКОЭР 1-режим, нижняя подводка, металлическая кнопка ИС.131035 применяется для сливных бачков высотой от 315 до 430 мм с диаметром отверстия в крышке бачка 40 мм. Диаметр сливного отверстия - 61-65 мм. Функция "СТОП ПОТОК" позволяет перекрыть поток воды во время спуска плавным нажатием на рукоятку спуска сверху вниз.