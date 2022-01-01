Инвертор ARC 250 (380В,9.5кВт,10-225А,60%,вес 19кг)

Преимущества

Стабильность процесса сварки

Защита от перегрева, перегрузки

Высококачественное формирование шва

Простота эксплуатации

Класс защиты IP21S

Низкое потребление электроэнергии

Сварочный инвертор Brima ARC-250 380В 0005677 отличается стабильной и эффективной работой, а также низким уровнем шума во время работы. Прибор предназначен для ручной дуговой сварки, особенностью которой является высокий КПД 85%, низкий уровень потребления энергии и стабильность горения дуги. Предусмотренная рукоятка в верхней части корпуса позволяет легко перемещать инвертор по рабочей площадке.