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Инвертор ARC 250 (380В,9.5кВт,10-225А,60%,вес 19кг)
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор ARC 250 (380В,9.5кВт,10-225А,60%,вес 19кг)
    Арт. 708275
    Инвертор ARC 250 (380В,9.5кВт,10-225А,60%,вес 19кг)
    Инвертор ARC 250 (380В,9.5кВт,10-225А,60%,вес 19кг)
    Инвертор ARC 250 (380В,9.5кВт,10-225А,60%,вес 19кг)
      Инвертор ARC 250 (380В,9.5кВт,10-225А,60%,вес 19кг)
      Инвертор ARC 250 (380В,9.5кВт,10-225А,60%,вес 19кг)
      Инвертор ARC 250 (380В,9.5кВт,10-225А,60%,вес 19кг)

      Инвертор ARC 250 (380В,9.5кВт,10-225А,60%,вес 19кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 708275

      Характеристики

      Производитель
      		Brima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		7.44
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Brima ARC-250 380В 0005677 отличается стабильной и эффективной работой, а также низким уровнем шума во время работы. Прибор предназначен для ручной дуговой сварки, особенностью которой является высокий КПД 85%, низкий уровень потребления энергии и стабильность горения дуги. Предусмотренная рукоятка в верхней части корпуса позволяет легко перемещать инвертор по рабочей площадке.

        Преимущества 

        • Стабильность процесса сварки
        • Защита от перегрева, перегрузки
        • Высококачественное формирование шва
        • Простота эксплуатации
        • Класс защиты IP21S
        • Низкое потребление электроэнергии