Инвертор ARC 250 (380В,9.5кВт,10-225А,60%,вес 19кг)
Арт. 708275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|7.44
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор Brima ARC-250 380В 0005677 отличается стабильной и эффективной работой, а также низким уровнем шума во время работы. Прибор предназначен для ручной дуговой сварки, особенностью которой является высокий КПД 85%, низкий уровень потребления энергии и стабильность горения дуги. Предусмотренная рукоятка в верхней части корпуса позволяет легко перемещать инвертор по рабочей площадке.
Преимущества
- Стабильность процесса сварки
- Защита от перегрева, перегрузки
- Высококачественное формирование шва
- Простота эксплуатации
- Класс защиты IP21S
- Низкое потребление электроэнергии