Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инвертор BestWeld BEST 120
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор BestWeld BEST 120
    Арт. X131102164
    Инвертор BestWeld BEST 120

      Инвертор BestWeld BEST 120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102164

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		3
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		120
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Предназначены для использования в бытовых условиях, мастерских, садовых и гаражных хозяйствах. Аппараты используются со всеми типами электродов для сварки ММА (ручная дуговая сварка) и применяются для сваривания черных и цветных металлов, а также их сплавов. Благодаря IGBT технологии аппараты имеют малый вес и размер, высокий уровень напряжения холостого хода, а также высокие показатели, как по циклу работы, так и по качеству. 

        Преимущества

        • Легкость в управлении 
        • Работа от генератора 
        • Экономичное энергопотребление 
        • Малый вес обеспечивает мобильность сварочных работ 
        • Выдерживает скачки напряжения в диапазоне +/- 15% 
        • Мощная система вентиляции (2 вентилятора)