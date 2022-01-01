Инвертор BestWeld BEST 120
Арт. X131102164
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. мощность, кВт
|3
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|120
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|5
- Предназначены для использования в бытовых условиях, мастерских, садовых и гаражных хозяйствах. Аппараты используются со всеми типами электродов для сварки ММА (ручная дуговая сварка) и применяются для сваривания черных и цветных металлов, а также их сплавов. Благодаря IGBT технологии аппараты имеют малый вес и размер, высокий уровень напряжения холостого хода, а также высокие показатели, как по циклу работы, так и по качеству.
Преимущества
- Легкость в управлении
- Работа от генератора
- Экономичное энергопотребление
- Малый вес обеспечивает мобильность сварочных работ
- Выдерживает скачки напряжения в диапазоне +/- 15%
- Мощная система вентиляции (2 вентилятора)