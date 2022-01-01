Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инвертор BestWeld BEST160
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор BestWeld BEST160
    Арт. 708324
    Инвертор BestWeld BEST160

      Инвертор BestWeld BEST160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 708324

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		5.9
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бытовой сварочный аппарат инверторного типа для ручной дуговой сварки без газа (т.н. MMA-сварки) штучным электродом. Ток до 160А DC. Питание: 220В, макс.5,9кВА. Макс. диаметр электрода - 4,0 мм. Встроенная функция против залипания электрода.

        Преимущества

        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы