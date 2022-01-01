Инвертор BestWeld BEST160

Преимущества

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Бытовой сварочный аппарат инверторного типа для ручной дуговой сварки без газа (т.н. MMA-сварки) штучным электродом. Ток до 160А DC. Питание: 220В, макс.5,9кВА. Макс. диаметр электрода - 4,0 мм. Встроенная функция против залипания электрода.