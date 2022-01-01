Инвертор BestWeld BEST160
Арт. 708324
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|5.9
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|5
- Бытовой сварочный аппарат инверторного типа для ручной дуговой сварки без газа (т.н. MMA-сварки) штучным электродом. Ток до 160А DC. Питание: 220В, макс.5,9кВА. Макс. диаметр электрода - 4,0 мм. Встроенная функция против залипания электрода.
Преимущества
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы