Инвертор BestWeld БэстМини 220
Арт. Ю00000000571
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|220
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Инверторный сварочный аппарат BestWeld Mini 220 BW1122 - современный цифровой агрегат для надежного соединения металлических изделий. Диапазон сварочного тока устройства составляет от 10 А до 220 А - это позволяет варить электродом с минимальным диаметром. Устройство отлично справляется с поставленными задачами даже при пониженном напряжении в питающей сети. Модель обладает небольшими габаритами и компактным корпусом, что обеспечивает удобство в хранении и транспортировке.
Преимущества
- Рабочий цикл (ПВ) при 20 градусах -220 А - 40%
- Диапазон сварочного тока (при 200В) - 10-210 А
- Диапазон сварочного тока (при 180В) - 10-200 А
- Диапазон сварочного тока (при 160В) - 10-160 А
- Диапазон сварочного тока (при 140В) - 10-120 А
- При напряжении от 180 В и выше модель работает электродами УОНИ, при напряжении от 140 В и выше - электродами АНО-21 и МР-3
- Работа на постоянном токе
- Функция "Форсаж дуги"
- Функция "Горячий старт"
- Функция контроля мощности
- Микропроцессорное управление
- Класс изоляции - H
- Высокое качество сборки
- Небольшие габариты и вес