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Инвертор BestWeld БэстМини 220
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор BestWeld БэстМини 220
    Арт. Ю00000000571
    Инвертор BestWeld БэстМини 220
    Инвертор BestWeld БэстМини 220
    Инвертор BestWeld БэстМини 220
    Инвертор BestWeld БэстМини 220
    Инвертор BestWeld БэстМини 220
    Инвертор BestWeld БэстМини 220
      Инвертор BestWeld БэстМини 220
      Инвертор BestWeld БэстМини 220
      Инвертор BestWeld БэстМини 220
      Инвертор BestWeld БэстМини 220
      Инвертор BestWeld БэстМини 220
      Инвертор BestWeld БэстМини 220

      Инвертор BestWeld БэстМини 220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000000571

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный сварочный аппарат BestWeld Mini 220 BW1122 - современный цифровой агрегат для надежного соединения металлических изделий. Диапазон сварочного тока устройства составляет от 10 А до 220 А - это позволяет варить электродом с минимальным диаметром. Устройство отлично справляется с поставленными задачами даже при пониженном напряжении в питающей сети. Модель обладает небольшими габаритами и компактным корпусом, что обеспечивает удобство в хранении и транспортировке.

        Преимущества

        • Рабочий цикл (ПВ) при 20 градусах -220 А - 40%
        • Диапазон сварочного тока (при 200В) - 10-210 А
        • Диапазон сварочного тока (при 180В) - 10-200 А
        • Диапазон сварочного тока (при 160В) - 10-160 А
        • Диапазон сварочного тока (при 140В) - 10-120 А
        • При напряжении от 180 В и выше модель работает электродами УОНИ, при напряжении от 140 В и выше - электродами АНО-21 и МР-3
        • Работа на постоянном токе
        • Функция "Форсаж дуги"
        • Функция "Горячий старт"
        • Функция контроля мощности
        • Микропроцессорное управление
        • Класс изоляции - H
        • Высокое качество сборки
        • Небольшие габариты и вес