Инвертор BestWeld БэстМини 220

Преимущества

Рабочий цикл (ПВ) при 20 градусах -220 А - 40%

Диапазон сварочного тока (при 200В) - 10-210 А

Диапазон сварочного тока (при 180В) - 10-200 А

Диапазон сварочного тока (при 160В) - 10-160 А

Диапазон сварочного тока (при 140В) - 10-120 А

При напряжении от 180 В и выше модель работает электродами УОНИ, при напряжении от 140 В и выше - электродами АНО-21 и МР-3

Работа на постоянном токе

Функция "Форсаж дуги"

Функция "Горячий старт"

Функция контроля мощности

Микропроцессорное управление

Класс изоляции - H

Высокое качество сборки

Небольшие габариты и вес

Инверторный сварочный аппарат BestWeld Mini 220 BW1122 - современный цифровой агрегат для надежного соединения металлических изделий. Диапазон сварочного тока устройства составляет от 10 А до 220 А - это позволяет варить электродом с минимальным диаметром. Устройство отлично справляется с поставленными задачами даже при пониженном напряжении в питающей сети. Модель обладает небольшими габаритами и компактным корпусом, что обеспечивает удобство в хранении и транспортировке.