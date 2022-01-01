Инвертор Expressweld Inverter 161
Арт. X131102286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- EXPRESSWELD - современная серия полупрофессиональных, промышленных, сварочных аппаратов инверторного типа, которые предназначены для проведения сварочных работ в монтажных и производственных условиях покрытыми электродами. EXPRESSWELD обеспечевает легкость перемещения, стабильность сварочного процесса и высокое качество сварного соеденения. Оснащается инверторной платой MOSFET, которая обеспечивает высокочастотные преобразования, обеспечевая высокий КПД и динамические свойства сварочной дуги. Аппараты оснащаются рядом дополнительных встроенных функций HOT START и ANTISTICK. Встроенная защита от перепадов напряжения обеспечивает удобство применения оборудования в местах с постоянными скачками сетевого напряжения.
Преимущества
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Высокая эффективность сварочных работ всеми типами электродов
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Инверторная технология позволяет добиться качественного формирования сварного шва во всех пространственных положений
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Переносное, малогабаритное, надежное устройство
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