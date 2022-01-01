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Инвертор Expressweld Inverter 161
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор Expressweld Inverter 161
    Арт. X131102286
    Инвертор Expressweld Inverter 161
    Инвертор Expressweld Inverter 161
      Инвертор Expressweld Inverter 161
      Инвертор Expressweld Inverter 161

      Инвертор Expressweld Inverter 161

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131102286

      Характеристики

      Производитель
      		Askaynak
      Страна производства
      		Турция
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • EXPRESSWELD - современная серия полупрофессиональных, промышленных, сварочных аппаратов инверторного типа, которые предназначены для проведения сварочных работ в монтажных и производственных условиях покрытыми электродами. EXPRESSWELD обеспечевает легкость перемещения, стабильность сварочного процесса и высокое качество сварного соеденения. Оснащается инверторной платой MOSFET, которая обеспечивает высокочастотные преобразования, обеспечевая высокий КПД и динамические свойства сварочной дуги. Аппараты оснащаются рядом дополнительных встроенных функций HOT START и ANTISTICK. Встроенная защита от перепадов напряжения обеспечивает удобство применения оборудования в местах с постоянными скачками сетевого напряжения.

        Преимущества

        •  Высокая эффективность сварочных работ всеми типами электродов

        •  Инверторная технология позволяет добиться качественного формирования сварного шва во всех пространственных положений

        •  Переносное, малогабаритное, надежное устройство

         