Инвертор Expressweld Inverter 161

Преимущества

EXPRESSWELD - современная серия полупрофессиональных, промышленных, сварочных аппаратов инверторного типа, которые предназначены для проведения сварочных работ в монтажных и производственных условиях покрытыми электродами. EXPRESSWELD обеспечевает легкость перемещения, стабильность сварочного процесса и высокое качество сварного соеденения. Оснащается инверторной платой MOSFET, которая обеспечивает высокочастотные преобразования, обеспечевая высокий КПД и динамические свойства сварочной дуги. Аппараты оснащаются рядом дополнительных встроенных функций HOT START и ANTISTICK. Встроенная защита от перепадов напряжения обеспечивает удобство применения оборудования в местах с постоянными скачками сетевого напряжения.