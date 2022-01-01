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Инвертор NEON ВД-160
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор NEON ВД-160
    Арт. 708159
    Инвертор NEON ВД-160

      Инвертор NEON ВД-160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 708159

      Характеристики

      Производитель
      		Neon
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		4
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • NEON ВД-160 – сварочный аппарат инверторного типа, который применяется в бытовых условиях и для проведения восстановительных, аварийных, установочных работ по инженерно-техническим системам. Для ручной сварки инверторным выпрямителем используются штучные электроды MMA. Аргонодуговая сварка реализуется с помощью неплавящихся электродов TIG.

        Преимущества

        • Компактность и малый вес – всего 7,2 кг
        • Простота настройки и последующей работы
        • Система защиты от короткого замыкания и перегревов
        • Устойчивая работа в случае перепадов напряжения и при подключении к электростанции на 6,5 кВА
        • Зажигание дуги облегчается за счет функции «горячего старта»
        • Процент включения – 80%
        • Возможно применение аппарата в обширном температурном диапазоне – от -45 до +40°C
        • Устойчивость работы не нарушится, даже если напряжение в сети питания упадет до 187 В
        • Низкие показатели потребляемой мощности