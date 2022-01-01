Инвертор NEON ВД-160

Преимущества

Компактность и малый вес – всего 7,2 кг

Простота настройки и последующей работы

Система защиты от короткого замыкания и перегревов

Устойчивая работа в случае перепадов напряжения и при подключении к электростанции на 6,5 кВА

Зажигание дуги облегчается за счет функции «горячего старта»

Процент включения – 80%

Возможно применение аппарата в обширном температурном диапазоне – от -45 до +40°C

Устойчивость работы не нарушится, даже если напряжение в сети питания упадет до 187 В

Низкие показатели потребляемой мощности

NEON ВД-160 – сварочный аппарат инверторного типа, который применяется в бытовых условиях и для проведения восстановительных, аварийных, установочных работ по инженерно-техническим системам. Для ручной сварки инверторным выпрямителем используются штучные электроды MMA. Аргонодуговая сварка реализуется с помощью неплавящихся электродов TIG.