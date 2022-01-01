Инвертор NEON ВД-160
Арт. 708159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|4
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|30
- NEON ВД-160 – сварочный аппарат инверторного типа, который применяется в бытовых условиях и для проведения восстановительных, аварийных, установочных работ по инженерно-техническим системам. Для ручной сварки инверторным выпрямителем используются штучные электроды MMA. Аргонодуговая сварка реализуется с помощью неплавящихся электродов TIG.
Преимущества
- Компактность и малый вес – всего 7,2 кг
- Простота настройки и последующей работы
- Система защиты от короткого замыкания и перегревов
- Устойчивая работа в случае перепадов напряжения и при подключении к электростанции на 6,5 кВА
- Зажигание дуги облегчается за счет функции «горячего старта»
- Процент включения – 80%
- Возможно применение аппарата в обширном температурном диапазоне – от -45 до +40°C
- Устойчивость работы не нарушится, даже если напряжение в сети питания упадет до 187 В
- Низкие показатели потребляемой мощности