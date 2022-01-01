Преимущества

Количество фаз - 3L

Частота рабочего напряжения от 50 до 60 Гц

Максимальное значение потребляемого тока - 19 А

Автоматический выключатель

Защита от перегрева

Диапазон рабочих температур от -40 до +40 градусов

Подключение к ПДУ (опция)

Допускается снижение напряжения холостого хода

Прочный корпус

Защита от коррозии

Сварочный инвертор NEON ВД-315 СВ000004026 отличается высокой производительностью и стабильностью работы. Отключаемые функции "форсаж дуги","антистик" и функция "горячий старт" способствуют прекрасному качеству шва. Визуальный контроль выходных параметров, а также возможность плавной регулировки тока в широком диапазоне гарантирует удобство эксплуатации. Богатая комплектация позволяет приступить к работе сразу после покупки. Применение современных технологий в конструкции обеспечивает высокий КПД, надежность и небольшие габариты.