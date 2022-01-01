Инвертор NEON ВД-315
Арт. 708316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|11
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Макс. сварочный ток MMA, А
|300
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Мин. сварочный ток MMA, А
|40
- Сварочный инвертор NEON ВД-315 СВ000004026 отличается высокой производительностью и стабильностью работы. Отключаемые функции "форсаж дуги","антистик" и функция "горячий старт" способствуют прекрасному качеству шва. Визуальный контроль выходных параметров, а также возможность плавной регулировки тока в широком диапазоне гарантирует удобство эксплуатации. Богатая комплектация позволяет приступить к работе сразу после покупки. Применение современных технологий в конструкции обеспечивает высокий КПД, надежность и небольшие габариты.
Преимущества
- Количество фаз - 3L
- Частота рабочего напряжения от 50 до 60 Гц
- Максимальное значение потребляемого тока - 19 А
- Автоматический выключатель
- Защита от перегрева
- Диапазон рабочих температур от -40 до +40 градусов
- Подключение к ПДУ (опция)
- Допускается снижение напряжения холостого хода
- Прочный корпус
- Защита от коррозии