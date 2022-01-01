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Инвертор NEON ВД-315
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор NEON ВД-315
    Арт. 708316
    Инвертор NEON ВД-315
    Инвертор NEON ВД-315
    Инвертор NEON ВД-315
      Инвертор NEON ВД-315
      Инвертор NEON ВД-315
      Инвертор NEON ВД-315

      Инвертор NEON ВД-315

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 708316

      Характеристики

      Производитель
      		Neon
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		11
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		300
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор NEON ВД-315 СВ000004026 отличается высокой производительностью и стабильностью работы. Отключаемые функции "форсаж дуги","антистик" и функция "горячий старт" способствуют прекрасному качеству шва. Визуальный контроль выходных параметров, а также возможность плавной регулировки тока в широком диапазоне гарантирует удобство эксплуатации. Богатая комплектация позволяет приступить к работе сразу после покупки. Применение современных технологий в конструкции обеспечивает высокий КПД, надежность и небольшие габариты.

        Преимущества 

        • Количество фаз - 3L
        • Частота рабочего напряжения от 50 до 60 Гц
        • Максимальное значение потребляемого тока - 19 А
        • Автоматический выключатель
        • Защита от перегрева
        • Диапазон рабочих температур от -40 до +40 градусов
        • Подключение к ПДУ (опция)
        • Допускается снижение напряжения холостого хода
        • Прочный корпус
        • Защита от коррозии