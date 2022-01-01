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Инвертор STURM AW97I17
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор STURM AW97I17
    Арт. X131102161
    Инвертор STURM AW97I17
    Инвертор STURM AW97I17
    Инвертор STURM AW97I17
    Инвертор STURM AW97I17
    Инвертор STURM AW97I17
      Инвертор STURM AW97I17
      Инвертор STURM AW97I17
      Инвертор STURM AW97I17
      Инвертор STURM AW97I17
      Инвертор STURM AW97I17

      Инвертор STURM AW97I17

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X131102161

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		170
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инвертор STURM AW97I17N выделяется небольшими габаритами и весом, благодаря IGBT technology. Предусмотрены функции Hot start (быстрый розжиг дуги), Arc force(стабилизация сварной дуги), Antistick (предотвращение залипания электродов) - все они значительно увеличивают качество сварного шва и облегчают работу с устройством. Инвертор комплектуется наплечным ремнем для удобной переноски.

        Преимущества

        • Функция Hot Start - быстрый розжиг дуги
        • Функция Arc Force для стабилизации сварной дуги и лучшего качества шва
        • Функция Antistick для предотвращения налипания электродов
        • Небольшие габариты и малый вес (IGBT technology)
        • Устойчивая сварка при колебаниях напряжения
        • Термозащита