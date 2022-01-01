Инвертор STURM AW97I17

Преимущества

Функция Hot Start - быстрый розжиг дуги

Функция Arc Force для стабилизации сварной дуги и лучшего качества шва

Функция Antistick для предотвращения налипания электродов

Небольшие габариты и малый вес (IGBT technology)

Устойчивая сварка при колебаниях напряжения

Термозащита

Инвертор STURM AW97I17N выделяется небольшими габаритами и весом, благодаря IGBT technology. Предусмотрены функции Hot start (быстрый розжиг дуги), Arc force(стабилизация сварной дуги), Antistick (предотвращение залипания электродов) - все они значительно увеличивают качество сварного шва и облегчают работу с устройством. Инвертор комплектуется наплечным ремнем для удобной переноски.