Инвертор STURM AW97I17
Арт. X131102161
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. мощность, кВт
|5
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|170
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Инвертор STURM AW97I17N выделяется небольшими габаритами и весом, благодаря IGBT technology. Предусмотрены функции Hot start (быстрый розжиг дуги), Arc force(стабилизация сварной дуги), Antistick (предотвращение залипания электродов) - все они значительно увеличивают качество сварного шва и облегчают работу с устройством. Инвертор комплектуется наплечным ремнем для удобной переноски.
Преимущества
- Функция Hot Start - быстрый розжиг дуги
- Функция Arc Force для стабилизации сварной дуги и лучшего качества шва
- Функция Antistick для предотвращения налипания электродов
- Небольшие габариты и малый вес (IGBT technology)
- Устойчивая сварка при колебаниях напряжения
- Термозащита