Инвертор сварочный BestWeld MMA Умелец BEST 200-RUS
Арт. X131102391
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|5.8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор BestWeld 200 Умелец — однофазный агрегат с высокой мощностью и производительностью. Это идеальный выбор для тех, кому неважны сверхточные настройки, а необходимо выполнять за один раз значительный объем работ. Среди регулировок режимов предусмотрено только изменение диапазона сварочного тока. Эта модель используется для сварки штучными электродами без использования газа. Инвертором BestWeld 200 Умелец можно работать с чугуном, нержавеющей сталью и цветными металлами (за исключением алюминия). Он имеет высокие значения продолжительности включения и периода нагрузки, исправно выполняет свои функции при температурах окружающей среды от – 20 °С до + 40 °С.
Преимущества
- Возможность выполнять сварочные работы при широком диапазоне напряжения;
- Наличие функции, защищающей от залипания электрода;
- Высокое качество сварочного шва;
- Эффективная система охлаждения внутренних деталей;
- Простое, интуитивно понятное пользование.