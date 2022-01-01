Инвертор сварочный BestWeld MMA Умелец BEST 200-RUS

Преимущества

Возможность выполнять сварочные работы при широком диапазоне напряжения;

Наличие функции, защищающей от залипания электрода;

Высокое качество сварочного шва;

Эффективная система охлаждения внутренних деталей;

Простое, интуитивно понятное пользование.

Сварочный инвертор BestWeld 200 Умелец — однофазный агрегат с высокой мощностью и производительностью. Это идеальный выбор для тех, кому неважны сверхточные настройки, а необходимо выполнять за один раз значительный объем работ. Среди регулировок режимов предусмотрено только изменение диапазона сварочного тока. Эта модель используется для сварки штучными электродами без использования газа. Инвертором BestWeld 200 Умелец можно работать с чугуном, нержавеющей сталью и цветными металлами (за исключением алюминия). Он имеет высокие значения продолжительности включения и периода нагрузки, исправно выполняет свои функции при температурах окружающей среды от – 20 °С до + 40 °С.Заказать на выгодных условиях сварочный аппарат модели BestWeld 200 Best можно через онлайн-сервисы интернет-магазина «Бигам». Наша компания выполняет все гарантийные обязательства, при необходимости доставит товар курьером до вашего дома.