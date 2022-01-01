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Инвертор сварочный BestWeld MMA Умелец BEST 200-RUS
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный BestWeld MMA Умелец BEST 200-RUS
    Арт. X131102391
    Инвертор сварочный BestWeld MMA Умелец BEST 200-RUS

      Инвертор сварочный BestWeld MMA Умелец BEST 200-RUS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102391

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		5.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор BestWeld 200 Умелец — однофазный агрегат с высокой мощностью и производительностью. Это идеальный выбор для тех, кому неважны сверхточные настройки, а необходимо выполнять за один раз значительный объем работ. Среди регулировок режимов предусмотрено только изменение диапазона сварочного тока. Эта модель используется для сварки штучными электродами без использования газа. Инвертором BestWeld 200 Умелец можно работать с чугуном, нержавеющей сталью и цветными металлами (за исключением алюминия). Он имеет высокие значения продолжительности включения и периода нагрузки, исправно выполняет свои функции при температурах окружающей среды от – 20 °С до + 40 °С.

        Преимущества

        • Возможность выполнять сварочные работы при широком диапазоне напряжения;
        • Наличие функции, защищающей от залипания электрода;
        • Высокое качество сварочного шва;
        • Эффективная система охлаждения внутренних деталей;
        • Простое, интуитивно понятное пользование.
        Заказать на выгодных условиях сварочный аппарат модели BestWeld 200 Best можно через онлайн-сервисы интернет-магазина «Бигам». Наша компания выполняет все гарантийные обязательства, при необходимости доставит товар курьером до вашего дома.