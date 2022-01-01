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Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/5,9 AI
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/5,9 AI
    Арт. champion_764
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/5,9 AI
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/5,9 AI
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/5,9 AI
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/5,9 AI
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/5,9 AI
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/5,9 AI
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/5,9 AI
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/5,9 AI

      Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/5,9 AI

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_764

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор CHAMPION IW-160/5.9AI представляет собой универсальное оборудование, которое используется в гаражах, частных мастерских, на строительных площадках с небольшим объемом работ. Модель изготавливается на основе IGBT технологии, что обеспечивает стабильное горение дуги и превосходное качества шва. Прозрачный экран защищает панель управления от повреждений при случайных механических воздействиях. Многочисленные вентиляционные отверстия, которые располагаются на корпусе аппарата служат для эффективного охлаждения внутренних узлов. Подходят катушки 1кг (D100) и 5кг (D200).

        Преимущества 

        • Прочный корпус
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество сборки
        • Простота управления
        • Небольшие габариты
        • Сечение сварочного провода - 10 мм2
        • Высокая эффективность