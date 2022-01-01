Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/5,9 AI

Преимущества

Прочный корпус

Долгий срок службы

Высокое качество сборки

Простота управления

Небольшие габариты

Сечение сварочного провода - 10 мм2

Высокая эффективность

Сварочный инвертор CHAMPION IW-160/5.9AI представляет собой универсальное оборудование, которое используется в гаражах, частных мастерских, на строительных площадках с небольшим объемом работ. Модель изготавливается на основе IGBT технологии, что обеспечивает стабильное горение дуги и превосходное качества шва. Прозрачный экран защищает панель управления от повреждений при случайных механических воздействиях. Многочисленные вентиляционные отверстия, которые располагаются на корпусе аппарата служат для эффективного охлаждения внутренних узлов. Подходят катушки 1кг (D100) и 5кг (D200).