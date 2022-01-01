Инвертор сварочный CHAMPION IW-180/8,4A mini

Преимущества

Защита от перегрева

Долгий срок службы

Превосходное качество сборки

Простота управления

Диапазон рабочего напряжения сети - 160-250В

Cварочный ток MMA max/min - 180/30А

Максимальный эффективный ток питания - 20А

КПД, (%) /Фактор мощности - 80/0,73

ПН (при I2max, U2max) - 30% (180А,27.2В)

ПН (при I2, U2) - 100% (98А,23.9В)

Номинальное напряжение без нагрузки (холостого хода) - 60В

Номинальное рабочее напряжение - 21,2-27,2В

Сварочный инвертор CHAMPION IW-180/8.4A mini представляет собой компактное, но при этом высокопроизводительное оборудование, которое используется в гаражах, на дачах и строительных площадках с небольшим объемом работ. Прочный металлический корпус надежно защищает внутренние элементы от повреждений при механических воздействиях. Наличие функций Anti Stick, Arc Force, Hot Start обеспечивает удобство эксплуатации и позволяет достичь превосходного результата. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей без потерь тока и нагрева в местах контакта.