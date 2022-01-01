Инвертор сварочный CHAMPION IW-180/8,4A mini
Арт. champion_2857
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|180
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|30
- Сварочный инвертор CHAMPION IW-180/8.4A mini представляет собой компактное, но при этом высокопроизводительное оборудование, которое используется в гаражах, на дачах и строительных площадках с небольшим объемом работ. Прочный металлический корпус надежно защищает внутренние элементы от повреждений при механических воздействиях. Наличие функций Anti Stick, Arc Force, Hot Start обеспечивает удобство эксплуатации и позволяет достичь превосходного результата. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей без потерь тока и нагрева в местах контакта.
Преимущества
- Защита от перегрева
- Долгий срок службы
- Превосходное качество сборки
- Простота управления
- Диапазон рабочего напряжения сети - 160-250В
- Cварочный ток MMA max/min - 180/30А
- Максимальный эффективный ток питания - 20А
- КПД, (%) /Фактор мощности - 80/0,73
- ПН (при I2max, U2max) - 30% (180А,27.2В)
- ПН (при I2, U2) - 100% (98А,23.9В)
- Номинальное напряжение без нагрузки (холостого хода) - 60В
- Номинальное рабочее напряжение - 21,2-27,2В