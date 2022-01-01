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Инвертор сварочный CHAMPION IW-180/8,4A mini
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-180/8,4A mini
    Арт. champion_2857
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-180/8,4A mini
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-180/8,4A mini
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-180/8,4A mini
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-180/8,4A mini
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-180/8,4A mini
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-180/8,4A mini

      Инвертор сварочный CHAMPION IW-180/8,4A mini

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2857

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		180
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор CHAMPION IW-180/8.4A mini представляет собой компактное, но при этом высокопроизводительное оборудование, которое используется в гаражах, на дачах и строительных площадках с небольшим объемом работ. Прочный металлический корпус надежно защищает внутренние элементы от повреждений при механических воздействиях. Наличие функций Anti Stick, Arc Force, Hot Start обеспечивает удобство эксплуатации и позволяет достичь превосходного результата. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей без потерь тока и нагрева в местах контакта.

        Преимущества

        • Защита от перегрева
        • Долгий срок службы
        • Превосходное качество сборки
        • Простота управления
        • Диапазон рабочего напряжения сети - 160-250В
        • Cварочный ток MMA max/min - 180/30А
        • Максимальный эффективный ток питания - 20А
        • КПД, (%) /Фактор мощности - 80/0,73
        • ПН (при I2max, U2max) - 30% (180А,27.2В)
        • ПН (при I2, U2) - 100% (98А,23.9В)
        • Номинальное напряжение без нагрузки (холостого хода) - 60В
        • Номинальное рабочее напряжение - 21,2-27,2В